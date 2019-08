"Topson" Taavitsainen ja "JerAx" Vainikka tekivät sen taas – suomalaisduo voittamassa liki 14 miljoonan euron e-urheilupottia

Suomalaiset kilpapelaajat Topias "Topson" Taavitsainen ja Jesse "JerAx" Vainikka uusivat OG-joukkueessa Dota 2 -tietokonepelin maailmanmestaruuden The International -turnauksessa Kiinan Shanghaissa. Sunnuntaina pelatussa strategiapelin loppuottelussa OG kukisti Tem Liquidin voitoin 3–1.

OG teki kilpapelaamisen historiaa, sillä siitä tuli ensimmäinen joukkue, joka on pystynyt voittamaan kahdesti Dota 2:n maailmanmestaruuden. The International -turnausta on pelattu vuodesta 2011.

21-vuotiaan Taavitsaisen ja 27-vuotiaan Vainikan lisäksi OG:tä edustavat australialainen Anathan ”ana” Pham, ranskalainen Sebastien ”Ceb” Debs ja tanskalainen, joukkueen kapteeni, Johan .N0tail” Sundstein.

Viisihenkinen joukkue tienasi voitostaan noin 13,8 miljoonaa euroa. Tämän vuoden turnauksen kokonaispotti, noin 30,5 miljoonaa euroa, oli elektronisen urheilun historian suurin.

Urpalaisen joukkue jäi peränpitäjäksi

Shanghaissa pelasi myös kolmas suomalainen, Lasse "MATUMBAMAN” Urpalainen, joka edusti Chaos Esports Clubia. Se oli turnauksessa sijoilla 17.–18. Urpalainen oli voittamassa Team Liquidin väreissä maailmanmestaruutta kaksi vuotta sitten.

The Internationalissa kolmanneksi pelasi kiinalainen PSG.LGD, jota sponsoroi ranskalainen jalkapallojätti Paris Saint-Germain. Turnaukseen osallistui kaikkiaan 18 Dota 2 -joukkuetta.

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL kuvailee Dota 2:sta taisteluareenamoninpeliksi. Pelissä kahden vastakkain pelaavan viiden hengen joukkueen tarkoituksena on tuhoa vihollisen tukikohta ja puolustaa omaansa. Jokainen pelaaja ohjaa omaa hahmoaan, joilla on eri ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet määräävät hahmojen roolin pelissä.

Ensi vuonna turnaus pelataan suomalaisille erittäin tutussa hallissa, Tukholman Globenissa.