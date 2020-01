Toronto palasi voittojen tielle NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Toronto Maple Leafs on voittanut Minnesota Wildin vieraissa 4–1.

Toronton William Nylander ja Auston Matthews tekivät kumpikin yhden maalin ja hankkivat syöttöpisteen.

Toronton pitkä voittoputki katkesi viikonloppuna 4–5-tappioon New York Rangersille. Joukkue oli sitä ennen voittanut viisi ottelua peräkkäin. Toronto on hurjassa maalintekovireessä, sillä se on tehnyt viimeisimmässä seitsemässä pelissä vähintään neljä maalia per ottelu.