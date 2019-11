Toronto sai tarpeekseen tappioputkesta, huippuvalmentajalle kenkää

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaava Toronto Maple Leafs on erottanut päävalmentajansa Mike Babcockin. Toronto kertoi Twitterissä, että potkut saaneen Babcockin korvaa Sheldon Keefe, Toronton AHL-joukkueen valmentaja.

Toronton pelit eivät ole sujuneet lainkaan. Vaikka joukkueelle lupailtiin ennakkokaavailuissa hyvää menestystä, se on viime ajat ollut pahassa tappioputkessa. Tappioita on tullut jo kuusi peräkkäin, ja joukkue on vasta itäisen konferenssin kymmenes.

Babcock aloitti Toronton valmentajana kaudella 2015–2016. Tätä ennen hän oli valmentanut muun muassa Anaheimia ja Detroitia. Detroitin riveissä Babcock voitti Stanley Cupin kaudella 2007–2008. Lisäksi Babcock valmensi Kanadan maajoukkueen maailmanmestaruuteen vuonna 2004 ja vuonna 2016 olympiakultaan Vancouverissa.

Hän on voittanut valmentajana himotun triplan: maailmanmestaruuden, olympiakullan ja Stanley Cupin.