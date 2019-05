Toronton yllätys haihtui surkeaan viimeiseen neljännekseen

Toronto Raptors johti NBA-koripalloliigan itälohkon finaalisarjan avausottelua Milwaukee Bucksia vastaan 83–76 kolmen neljänneksen jälkeen, mutta viimeisellä neljänneksellä vieraista onnistui korinteossa vain pelinjohtaja Kyle Lowry. Raptorsin muut pelaajat kivittivät kaikki 15 pelitilanneheittoaan viimeisellä neljänneksellä ohi, ja Bucks piti kotiedun pistein 108–100.

– Melkoisen turhauttavaa. Neljäs neljännes tappoi meidät. He pelasivat meitä paremmin, he olivat aggressiivisempia. He saivat tärkeät heitot sisään, Lowry myönsi ESPN:n haastattelussa.

Lowry heitti viimeisellä neljänneksellä 14 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 5/7 ja teki koko ottelussa 30 pistettä.

Voittajien jokerikortti oli keskushyökkääjä Brook Lopez, joka upotti neljä kolmosta ja keräsi 29 pistettä sekä 11 levypalloa.