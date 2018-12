Torvisen ohjastajaveljekset viettävät poikkeuksellista vapaailtaa – "Meillä on nyt kolmas normaalien ihmisten joulu"

Jämsäläiset raviohjastajaveljekset Hannu Torvinen, 26, ja Jukka Torvinen, 23, viettävät jouluaattona harvinaista vapaailtaa.

– Vuodessa on kaksi päivää, jolloin Suomessa ei ole raveja: jouluaatto ja joulupäivä.

Tänään veljekset kokoontuvat joulunviettoon lapsuudenkotiinsa Jämsänkoskelle. Joulut siellä ovat muuttuneet.

– Meillä on nyt kolmas niin sanottu normaalien ihmisten joulu. Ennen kuin isä myi ravitallin, olimme kiinni hevosissa myös jouluisin. Isä sanoi aina ennen, että jos sinulla on autokauppa, autot kyllä pärjäävät joulun, mutta hevoset vaativat huoltoa, Hannu kertoo.

Veljesten isä Heikki Torvinen tunnetaan ravivalmentajana ja -ohjastajana sekä suomenhevosmiehenä.

– Hevoset ovat olleet aina meillä läsnä. Innostus alaan kasvoi luonnostaan. Oli vaihe, että hevoset olivat jollakin tapaa myös pakkopullaa, mutta se oli arvokasta oppia. Siinä oppi pitkäjänteisyyttä ja vastuunkantoa, Jukka sanoo.

Jos joulu on poikkeus arkeen, oli sitä Hannun osalta tänä vuonna myös joulunalusaika. Hän lomaili Dubaissa tyttöystävänsä kanssa kanssa, he palaavat Suomen vasta tänään.

– Me molemmat tykkäämme joulusta Suomessa.

Kulunut vuosi on vahvistanut veljesten asemaa raviohjastajien tähtisarjassa.

– Hienoja voittoja on tullut aiempinakin vuosina, mutta tänä vuonna isona jäi mieleen voitto Pariisin pääradalla Vincennesissä. Ranch Kelly oli tehnyt hienon kauden täälläkin, mutta oli kova juttu, että pystyimme voittamaan siellä. Se oli sekä hevoselle ja minulle ensimmäinen kerta siellä, Hannu kertaa.

Jukka muistaa vuodesta erityisesti kaksi merkkipaalua.

– Kaksivuotiaiden lämminveritammojen kasvattajakruunu juostiin loppuvuodesta, se on viimeisenä mielessä. Kesällä voitimme Porin suurmestaruuden vanhemmille lämminverisille. Ne ovat viime vuoden suurimman voitot, Jukka summaa.

Torviset viettävät valtaosan vuodesta raviradoilla.

– Viimeiset kaksi vuotta olen ajanut lähes 1 700 lähtöä vuodessa. Tänä vuonna olen koittanut ottaa vähän enemmän aikaa ja pitää vapaapäivä, lähtöjä kertyy tänä vuonna noin 1 500. Lauantai on meidän lajissa iso päivä, vapaita lauantaita kertyy tänä vuonna kolme. Minulla on nykyään keskimäärin viisi hevosta startissa joka päivä, Hannu kertoo.

– Normaali päivä on sellainen, että herään kello 8.30 seuraamaan seuraavan viikon ravien ilmoittamista. Koitan olla sen ajan terävänä ja katsoa millä hevosella ajan, pääsevätkö ne mukaan. Sen jälkeen vuorossa on aamupala ja lenkki. Sitten on hetki aikaa muulle, toki sekin voi pyöriä hevosten ympärillä. Lounaan jälkeen tulee melkein joka päivä suunnattua raveihin. Tykkään olla tosi hyvissä ajoin paikalla. En halua pitää kiirettä. Melkein joka ilta tulee katsottua uudelleen lähdöt, jotka olet ajanut ja luettua seuraavan päivän lähtölistat. Sitten menen nukkumaan – ja tutkin lähtölistoja uudelleen taas heti ensimmäisenä aamulla.

Jukalle kertyi tänä vuonna noin tuhat lähtöä, viime vuonna lähtöjä oli noin 1 400.

– Omalla tavallaan lähtöjä voisi olla enemmänkin, mutta todella hyvillä hevosilla riittää pienempikin lähtömäärä. Tietenkin tahdon yrittää ajaa mahdollisimman paljon.

– Kilpaurheilija haluaa aina voittaa ja aina kehittyä. On hienoa nähdä myös se, miten nuoret hevoset kehittyvät ja onnistuvat, Jukka summaa.

Veljekset tähtäävät myös ensi vuoteen täysillä.

– Huipulle pääseminen on iso juttu, mutta siellä pysyminen vielä isompi. Joka päivä pitää kiinnostua hevosista ja kisoista. Ensi vuonna haluan kehittää omaa suorittamistani varmemmaksi ja tasaisemmaksi. Että voisi pysyä tosi kovalla tasolla päivästä toiseen, Hannu sanoo.

– Vaikka ympärivuoden ajetaankin, on tämä kuitenkin enemmän kesäsportti. Ensi toukokuussa on taas Elitloppet, toivon, että omia ajokkeja lähtisi sinne kilpailemaan. Se on Pariisin jälkeen maailman isoin ravitapahtuma. Myös kuninkuusravit ovat aina iso juttu, tänä vuonna ne ovat Lahdessa. Toukokuusta alkaen on joka viikko raveja, joita odottaa. Se auttaa jaksamaan talven.

Myös Jukka toivoisi pääsevänsä ensi vuonna ohjastamaan Elitloppet-viikonloppuna.

– Tänä vuonna alkuvuosi oli haastava. Minulla oli käynnistymisvaikeuksia, mutta loppuvuoteen sain hyvän vauhdin. Yritän pitää vireen päällä.

– Esimerkiksi Finlandia-ajossa olen päässyt jo ajamaan. Haluaisin tietysti päästää uudestaan mukaan kansainvälisiin lähtöihin. Ja jos pystyisi vielä vähän pärjäämäänkin, olisi se hienoa. Lisäksi ovat klassiset Derby ja Kriterium, niissä haluaisin päästä voittajakehään.

Mutta tänään Torviset eivät kilpaile, vaan viettävät joulua.

– Parasta joulussa on lahjojen antaminen ja saaminen, Hannu nauraa.

– Ja se, että saamme rauhoittua raveista muutamaksi päiväksi. Perinteinen joulunvietto on aina mahtavaa, Jukka lisää.

Tapaninpäivänä ravataan kuitenkin taas.

– Silloin menemme Vermoon.