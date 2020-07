Tottenham ja Harry Kane tyrmäsivät Mestarien liigasta haaveilevan Leicesterin

Tottenham oli jalkapallon Englannin Valioliigassa tyly isäntä Leicesterille, joka on menettämässä paikan ensi kauden Mestarien liigaan.

Leicester hallitsi lievästi ottelua, mutta Tottenham teki maalit tähtihyökkääjänsä Harry Kanen johdolla. Lontoolaisten 3–0-voitossa avausmaali syntyi jo 6. minuutilla, kun Heung-min Sonin laukaus kimposi Leicester-puolustaja James Justinin kautta verkkoon.

Avauspuoliajan päätöskympillä alkoi Harry Kane -show. Ensin Kane ohitti 37. minuutilla Leicester-veskari Kasper Schmeichelin. Hetkeä myöhemmin Kane pamautti komean kierrelaukauksen boksin sivustalta, joka painui vastaansanomattomasti takanurkkaan.

Alkuvuoden sairastuvalla viettänyt hyökkääjä nosti kauden maalimääränsä 17:ään.

Tottenham nousi kuudenneksi ohi Wolverhamptonin, joka pelaa viimeistä edellisen ottelunsa maanantaina Crystal Palacea vastaan. Leicester on edelleen neljäntenä ja kiinni viimeisessä Mestarien liigan paikassa. Tasapisteissä joukkueen kanssa on kuitenkin ottelun vähemmän pelannut Manchester United.

Leicester ja United kohtaavat liigan päätöskierroksella ensi viikon sunnuntaina. Chelsea on kolmantena pisteen kaksikkoa edellä.

Southampton masensi Bournemouthin

Southampton synkensi reilusti Bournemouthin tilannetta päivän ensimmäisessä ottelussa hakemalla paikallisvastustajaltaan 2–0-vierasvoiton. Southamptonin voittomaalin tykitti Danny Ings, vaikka englantilainen epäonnistuikin rangaistuspotkussa toisella puoliajalla. Kaikkiaan Ings on tehtaillut Southamptonille 21 maalia, mikä oikeuttaa maalipörssin toiseen sijaan.

Ottelun lisäajalla Bournemouth-vaihtopelaaja Sam Surridge törkkäsi pallon Southamptonin verkkoon pitkän rajaheiton jälkeen, mutta videotuomari hylkäsi tasoituksen paitsion takia.

Che Adams tykitti vielä Southamptonin toisen osuman seitsemän lisäminuutin jälkeen.

Sijalla 19 oleva Bournemouth on kolme pistettä perässä viimeisellä säilyjän paikalla olevaa Watfordia, joka on pelannut ottelun vähemmän. Kaiken lisäksi 17:ntenä olevalla Watfordilla on Bournemouthia parempi maaliero. Bournemouth kohtaa päätöskierroksella Evertonin.

Putoamiskamppailua terästi sunnuntaina brittimedia, joka raportoi Watfordin antaneen potkut päävalmentajalleen Nigel Pearsonille kaksi ottelua ennen kauden loppua.