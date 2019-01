Tour de Skillä romahtaneen Matti Heikkisen kirves ei ole vielä kaivossa

Tour de Ski -kiertueella ihmeellisesti romahtanut Matti Heikkinen, 35, ei ole vielä menneen talven lumia. Kotiladuillaan Jyväskylässä vajaa kaksi viikkoa hyvin treenannut vuoden 2011 maailmanmestari uskoo huippuvauhdin löytyvän viimeistään Seefeldin MM-hiihdoissa helmi-maaliskuussa.

– Kurssi on varmasti saatu käännettyä parempaan päin, Heikkinen vakuutti sunnuntaina Keskisuomalaiselle.

– Tässä on vielä hyvin aikaa – pari kuukautta melkein – kauden tärkeimpiin kilpailuihin, joten siinä mielessä en ole heittänyt vielä kirvestä kaivoon.

Ensi viikonlopun maailmancup-hiihdot Viron Otepäässä Heikkinen jättää suosiolla väliin. Tarjolla Virossa olisi 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla

– Haluan vielä harjoitella kotosalla ja kotimaassa toisen viikon. Seuraava maailmancup on Ulricehamnissa Ruotsissa vajaan kahden viikon päästä. Siellä näkee, mikä se tulostaso sitten on.

Syy Heikkisen nihkeään vauhtiin Toblachin 15 kilometrin kilpailussa (v) juuri ennen vuodenvaihdetta jäänee ikuiseksi arvoitukseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen testeissä miehestä tai hänen verestään ei ole löytynyt viitteitä sairaudesta tai ylikunnosta.

– Joskus tulee sellaisia tilanteita syystä tai toisesta, ettei osaa itsekään sanoa, minkä takia, Heikkinen kuvaili.

– Joulutauko meni kuitenkin hyvin, harjoittelin hyvin ja olin mielestäni ihan hyvässä kunnossa, mutta tapaninpäivän jälkeen kurssi lähti yhtäkkiä menemään huonompaan suuntaan. Tekeminen oli kaikessa suhteessa raskaan ja vaikean tuntuista. Onneksi se korjaantui aika nopeasti, kun tulin kotiin ja palasin perusharjoittelun pariin.

Toblachissa Heikkinen oli yhdellä mielimatkoistaan vasta 63:s hävittyään kisan voittaneelle Venäjän Sergei Ustjugoville yli kaksi minuuttia. Hän keskeytti Tourin välittömästi ja palasi Suomeen.

– En osaa itsekään vastata, miksi suksi ei kulkenut, mutta sen tiedän, millä tilanne saadaan korjattua. Ja se oikeastaan siinä olennaisempaa onkin. On parempi palata silloin perusasioihin, tehdä perusharjoittelua ja saada sellainen tunne, että se tekeminen on taas hallinnassa. Nyt tuntuu, että perusvahvuus hiihtämiseen on palannut.

Heikkinen on urakoinut pitkiä peruskestävyyslenkkejä muun muassa Vaajakosken ja Huhtasuon välisellä ladulla. Esimerkiksi lauantai-iltana hän hiihti 50 kilometriä loistavissa olosuhteissa.

– Harjoituksia on pääsääntöisesti kaksi kertaa päivässä. Tein viime viikolla yhden kovemman harjoituksen ja seuraava kova harjoitus on vuorossa maanantaina. Tilanne on saatu sillä tavalla hallintaan, että voidaan tehdä asioita, jotka kehittävät ja vievät eteenpäin.

Heikkistä ei nähdä hänen oman seuransa Vantaan Hiihtoseuran isännöimissä Suomen cup -hiihdoissa tiistai- ja keskiviikko-iltoina.

– Minulla on onneksi niin hyvät seuraihmiset takana, että he ymmärtävät asioiden tärkeysjärjestyksen ja antavat minulle työrauhan. Kuitenkin kauden päätavoite Seefeldissä määrittää ne asiat, mitä pitää tehdä. Vantaan kisat tulevat pikkuisen liian aikaisin. Toki vähän harmittaa: mielelläni Vantaalla kyllä hiihtäisin.

Itävallassa sijaitsevan Seefeldin MM-kisat alkavat 20.2. ja huipentuvat 50 kilometrin hiihtoon (v) kisojen päätöspäivänä 3.3. Tuolla kuninkuusmatkalla Heikkisellä on puolustettavanaan MM-pronssi.