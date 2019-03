Toyotan Latvala kaasuttelee kahdeksantena Meksikon MM-rallissa, maailmanmestari Ogier menee menojaan

Toyotan Jari-Matti Latvala jatkaa kahdeksannella sijalla Meksikon MM-rallissa, kun kilpailusta on jäljellä kaksi erikoiskoetta.

Latvalalla on kova työ parantaa sijoitustaan, sillä erikoiskoekilometrejä on jäljellä enää vajaat 36. Seitsemäntenä oleva Skodan Marco Bulacia Wilkinson on Latvalaa edellä lähes 47 sekuntia.

Kilpailua johtaa viime kauden maailmanmestari Citroenin Sebastien Ogier. Hän johtaa kisaa runsaalla 28 sekunnilla ennen toisena olevaa Latvalan virolaista tallikaveria Ott Tänakia.