Tshekin Pliskova jyskytti jatkoon Wimbledonissa

Wimbledonin tennisturnauksen kolmantena päivänä ei ole nähty yllätyksiä. Sijoitetut pelaajat pitivät pääosin kutinsa, vaikka esimerkiksi miesten nelinpelin ykkössijoitettu pari Brasilian Marcelo Melo ja Puolan Lukasz Kubot hävisivät ensimmäisen erän.

Jatkossa kaksikko kuitenkin ositti paremmuutensa Japania edustavaa Ben McLachlania ja Saksan Jan-Lennard Struffia vastaan. Nelinpelin suomalais-australiainen pari Henri Kontinen ja John Peers aloittavat urakkansa torstaina espanjalaisia Granollersin veljeksiä vastaan.

Naisten kaksinpelissä kolmanneksi sijoitettu Karolina Pliskova näyttää vahvalta turnauksen alkuvaiheessa. Keskiviikkona tshekki kukisti tunnissa Puerto Ricon Monica Puigin 6–0, 6–4 ja eteni kolmannelle kierroksella.

27-vuotias Pliskova pelasi vuonna 2016 US Openin loppuottelussa, mutta hävisi Angelique Kerberille. Lisäksi hänellä on kaksi välieräpaikkaa grand slam -turnauksista, joista tuoreempi on tältä vuodelta Australiasta.

Suotuisa kaavio povaa menestystä

Wimbledonissa Pliskova eteni viime vuonna neljännelle kierrokselle, joka on hänen toistaiseksi paras saavutuksensa ruohoklassikossa. Tänä vuonna tie menestykseen ja jopa finaaliin asti näyttää tasaiselta, sillä kaavio on tshekin kannalta suotuisa kakkoseksi sijoitetun Naomi Osakan putoamisen jälkeen.

Korkeimmalle rankatut kolmannelle kierrokselle jatkaneet pelaajat Pliskovan puolella kaaviota ovat seitsemänneksi sijoitettu Romanian Simona Halep ja kasi Ukrainan Elina Svitolina.

Kaavion toisella puolella pelataan toista kierrosta torstaina. Naisten ykkössijoitettu Australian Ashleigh Barty kohtaa belgialaisen Alison Van Uytvanckin. Samalta sivulta löytyy myös 11:nneksi rankattu Serena Williams, joka kuuluu turnauksen suosikkeihin sijoitusnumerostaan huolimatta.

Barty ja Williams eivät kuitenkaan satu toistensa tielle ennen puolivälieriä, mikäli sinne asti ylipäätään pääsevät. Samalta puolelta kaaviota ratkaisuotteluihin pyrkivät myös nelossijoitettu Kiki Bertens, vitonen Kerber sekä kutoseksi rankattu Pliskovan maannainen Petra Kvitova.