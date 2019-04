Tuhansien hevosten mies löysi lopulta elämänsä hevosen – Atupem on Antero Tupamäen silmäterä

Jos suomalainen ravimies tai -nainen sanoo ennen kilpailua, että hänen hevosensa saattaisi vähän pärjätä, kuulija voi saman tien suunnata toto-luukulle ja lyödä rahansa kyseisen hevosen puolesta. Vaatimattomuus on hevosihmisten hyve ja ominaisuus; omaa ei varmasti kehuta ainakaan liikaa.

Laukaalainen Antero Tupamäki on viimeisen päälle suomalainen hevosmies. Eläinlääkärinä elämäntyönsä tehnyt Tupamäki, 69, tunnetaan hevosväen keskuudessa tuttavallisesti Anterona. Jos hevosella on jotain vaivaa, se viedään Anterolle katsottavaksi, ja lähes aina ongelmaan saadaan vastaus.

Ei ole asiaa, jota Tupamäki ei hevosista tietäisi. Tupamäen isä Tauno oli hevosmies, ja Antero kasvoi Petäjäveden Heikkilänperällä hevosten parissa. Hän on nähnyt, hoitanut ja ajanut eläissään kymmeniä tuhansia hevosia.

– Valmistuin eläinlääkäriksi 1974, ja kun seuraavana vuonna pääsin armeijasta siviiliin, en ole muuta tehnyt kuin tätä hevoshommaa. 1984 perustettiin Laukaan Hevosklinikka, ja pelkästään niveltähystyksiä on tehty noin 8 000, Tupamäki kertoo.

Mutta nyt hänellä on käsissään aivan erityinen yksilö. 6-vuotias lämminveriori Atupem on tällä hetkellä Suomen puhutuin ja yksi parhaista kilpahevosista. Pihtiputaalaisen Santtu Raitalan ohjastama Atupem voitti kaksi viikkoa sitten kovatasoisen Seinäjoki Racen huippuajalla 11,8/2100a, tienasi 70 000 euroa ja sai samana iltana kutsun Göteborgissa tänään käytävien Ruotsin olympiaravien finaaliin.

– Älä sitten kirjoita yhtään ylisanoja tai hehkutuksia, tai annan palautetta heti reissusta tultuani, Tupamäki vannotti keskiviikkona valmistellessaan Atupemia pitkälle matkalle.

No ei sitten. Kerrotaan siis vain, että Atupem on startannut urallaan 39 kertaa, voittanut 21 kertaa ja ollut viidesti toinen.

Atupem tuli kilparadoille kolmevuotiaana keväällä 2016 ja voitti heti. Kolme seuraavaa starttia päättyivät laukkaan, ja edessä oli lisää treeniä. Seuraavan kauden Atupem aloitti viiden voiton putkella.

Tahti vain hurjeni viime keväänä. Kauden viides startti, 5. toukokuuta Vermon Finlandia-päivänä, juuri Atupemin 5-vuotissyntymäpäivänä, sai Tupamäenkin haukkomaan henkeään. Atupem voitti mm. erittäin kovan italialaisen Volnik Du Krasin. Kolme viikkoa myöhemmin Atupem hävisi samaiselle italiaanolle Elitloppet-ravien Klass 1 -lähdössä maalikameran kuvassa.

– Ne lähdöt avasivat silmäni. Silloin tajusin, että minulla on hyvä hevonen. Vielä nelivuotiaana en osannut odottaa tällaista, Tupamäki kertoo.

Viime kesään mahtui silti myös yksi Tupamäen hevosmiesuran suurimmista pettymyksistä. Atupem oli aivan hurjassa iskussa. Puolen vuoden aikana se voitti kymmenestä startistaan seitsemän, oli siis Solvallassa toinen, vain kerran totosijojen ulkopuolella, ja...

– Suur-Hollolan karsintalähdön laukka söi miestä aivan hirveästi. Kyseessä on Suomen suuripalkintoisin (120 000 euroa) lähtö. Se laukka vaan tuli auton takana. Kimpaannuin siitä niin paljon, että jo seuraavana päivänä ilmoitin Atupemin Kaustisen Isla-ajoon. Siellä tämä meni Suomen ennätyksen, Tupamäki muistelee.

Tänä vuonna Atupem on startannut viidesti. Kyllä: voittoja on viisi. Palkintorahoja on kertynyt 87 300 euroa. Miksi Tupamäki siis vannottaa hehkuttamasta hevosta ennen Olympiaraveja?

– Se on todella kova lähtö. Ruotsalainen Propulsion on yksi maailman parhaista hevosista, ja myös ranskalaiset ovat varmasti tosi kovia. Tämä on edustustehtävä, ja pistesija on hyvä saavutus, kuten monille ihmisurheilijoillekin olympialaisissa. Hävinneenä ei lähdetä matkaan, mutta matalalla profiililla, Tupamäki korostaa.

Hänellä on maltillisille odotuksille myös hyvät perustelut.

– Tällaisissa lähdöissä avataan ja lopetetaan usein lähes 05-vauhtia. Atupemilla ei ole ainakaan vielä sellaista pätkänopeutta, vaan tämä tulisi mieluummin tasaisesti kymppiä vaikka miten pitkään. Lisäksi tämä juoksee kevyessä rautakengässä, kun muut juoksevat ilman kenkiä.

Kevyt kengitys liittyy Tupamäen absoluuttisen hevossilmän havaitsemaan ongelmaan.

– Ilman kevyttä etukenkää tämän luontainen koordinaatio on vähän nelitahtinen, eli tämä saattaa ”ruilia” tai mennä peitsille. Kun sen saisi korjattua, tämä pääsisi helpommin kovaa, Tupamäki selventää.

Jotta kukaan ei ymmärtäisi väärin. Tupamäki pitää Atupemia erittäin hyvänä hevosena, jolla hän haluaa ja aikoo voittaa vielä lukuisia lähtöjä Suomessa ja ulkomailla. Varovaisuus liittyy vain tämänpäiväiseen, uran toistaiseksi kovimpaan kilpailuun.

Startti on myös Tupamäelle valmentajana harvinainen. Atupem on C-harrastajalisenssillä valmentavan Tupamäen ainoa virallinen treenattava.

– Eläkeläisenä ei katsos kerkiä enempää! hän naurahtaa.

Atupem on Tupamäelle siksikin erityisen rakas, että jo tämän emä Rudy Rose on hänen ja Risto-veljen oma kasvatti. Tämän emän Rubiumin veljekset ostivat Lexingtonin huutokaupasta 1980-90-lukujen taitteessa.

– On tämä minun elämäni hevonen, tietenkin.

– Tai no, pikkupoikana oli eri tavalla rakkaita hevosia. Olen syntynyt 1949, ja meillä oli kotona 1951 syntynyt suomenhevosori Paiste, joka oli nimikkohevoseni. Olin ajanut sillä paljon treeniä. Vuonna 1960 tai 1961 se sai pahan ähkyn ja jouduttiin lopettamaan.

– Se oli niin kova paikka, etten kovempaa muista hevosten kanssa kokeneeni. Kävin jo silloin oppikoulua kirkonkylällä, ja siellä myös asuttiin viikot. Kun tulin viikonloppuna kotiin, piti käydä suon laidalla hevosen vierellä tekemässä surutyötä. Mutta oli sitä tehnyt joku muukin. Isä Tauno ei tupakoinut, mutta hevosen vieressä oli tyhjä tupakka-aski ja Koskenkorva-pullo, Tupamäki muistaa.

Ehkä tämä tarina auttaa ymmärtämään, mitä Atupem, elämän hevonen, Tupamäelle merkitsee.