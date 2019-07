Tuisku, 17, meloo väärään suuntaan ja on kajakkinsa kanssa koko ajan nurin, koska siitä saa pisteitä – katso video freestylemelojan taituroinnista

17-vuotias Tuisku Äänismaa ei tarvitse laituria, kun hän sujahtaa pieneen kajakkiinsa kuivalla maalla ja nytkäyttää itsensä rannasta veteen. Hän tekee melaa apuna käyttäen ketterästi erilaisia voltteja ja pyörähdyksiä, ja surffailee Äänekosken ja Laukaan rajalla sijaitsevan Kapeenkosken läpi. Kyse on freestylemelonnasta, jossa Äänismaa edusti Suomea hiljattain käydyissä MM-kisoissa Espanjan Sortissa. Sijoitus oman ikäluokan kajakkiluokassa (K-1) oli 25:s. Taso ei siis vielä riitä aivan maailman kärkeen, mutta sitä kohti Äänismaa on pyrkimässä.

– Joskus pienenä näin, kun iskä kävi täällä ja muissa Keski-Suomen koskissa melomassa. Siitä sitten innostuin ja lähdin iskän kanssa kokeilemaan. Ekaa kertaa juuri täällä Kapeenkoskella, Äänismaa muistelee.

Hän ja hänen isänsä Pekka Äänismaa eivät kumpikaan ihan tarkalleen muista, minkä ikäisenä Tuisku harrastuksen aloitti, mutta takana on jo useampi vuosi lajin parissa.

– Lieksassa on Neitikoski, joka on Suomessa sellainen freestylemelonnan kuningaspaikka. Siellä tapasin maajoukkuemelojat Visa Rahkolan ja Tuomas Kaukolan, kun he keräsivät junioreita kasaan ja alkoivat pitämään leirejä. Tämä freestylepuoli oli heti oma juttu. Tätä voi harrastaa paljon monipuolisemmin erilaisissa paikoissa kuin slalomia, Äänismaa kertoo.

Freestylemelonta ei ole ainakaan toistaiseksi olympialaji, toisin kuin Äänismaan mainitsema slalom eli koskipujottelu. Siinä pyritään selvittämään kosken kuohuihin merkattu rata mahdollisimman nopeasti, freestyle on sen sijaan arvostelulaji.

– On lista liikkeistä, mitä täytyy tehdä ja mistä saa tietyt pistemäärät. Vaikeammista liikkeistä voi saada vielä bonuksia. Nopeudesta ei saa pisteitä, vaan runi kestää aina 45 sekuntia, Äänismaa selventää.

Hän arvioi omaksi vahvuudekseen erilaiset voltit. Kokemusta on jo sen verran, että rohkeutta riittää uusien temppujen kokeiluun.

– Uusissa liikkeissä ei tule pelkotilaa, koska jos kaatuu, niin kaatuu kuitenkin vain veteen. Siinä ei tule sellaista loukkaantumisriskiä. Toki ihan alussa, kun aloin laskemaan näitä koskia, niin kyllähän se pelotti. Sitten kun tottuu surffaamiseen, niin se tuntuu aika turvalliselta.

Äänismaan kotipaikka on Saarijärvi. Temppujen harjoitteluun riittää, että alla on vettä, mutta hyvien koskien perässä tulee liikuttua kauemmas. Pekka-isä kiertää poikansa mukana kuskin ja huoltajan roolissa. Poikansa pärskimistä seuratessa hän ottaa puheeksi talviharjoittelun, joka tapahtuu enimmäkseen uimahallissa.

– Saarijärven uimahalliin emme ole päässeet, joten olemme käyneet Jyväskylässä AaltoAlvarissa. Tosin talvipakkasellakin Tuisku on päässyt treenaamaan Saarijärvellä sulassa vedessä. Se on aika hurjaa touhua.

Äänismaan edustama seura on jyväskyläläinen Melanvilauttajat (MeVi). Freestylemelonnassa piirit ovat kuitenkin pienet, joten maajoukkueleirien merkitys korostuu.

– Junioriporukkaa on enemmän Etelä-Suomessa, lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta harrastajia löytyy kyllä ympäri Suomea. Keski-Suomesta on minun lisäksi yksi toinen juniori – Onni Eronen Jyväskylästä.

Äänismaan paras saavutus on tähän mennessä SM-pronssi, mutta tavoitteet ovat korkealla.

– MM-finaaliin on tavoitteena päästä joskus aikuisten sarjassa, nuorukainen toteaa ja kiepauttaa itsensä uudestaan veteen haastattelun päätteeksi.