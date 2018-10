Tulokset eivät tyydyttäneet, joten pikajuoksija Hanna-Maari Latvala vaihtaa valmentajaa

Uudet tuulet. Ne puhaltavat Jyväskylän Kenttäurheilijoiden pikajuoksija Hanna-Maari Latvalan kuvioissa.

– Ura jatkuu sveitsiläisen Laurent Meuwlyn valmennuksessa. Hän on Sveitsin liiton pikajuoksijoiden päävalmentaja ja minulle jo entuudestaan kohtalaisen tuttu mies. Mietittiin ja pohdittiin muitakin vaihtoehtoja, mutta mulla on Sveitsiin muutenkin hyvät kontaktit ja Meuwlyn ryhmä on mulle aika sopiva, Latvala kertoi.

– Ainakaan toistaiseksi en kuitenkaan Sveitsiin muuta, mutta meillä on todella paljon leirejä, joten Lausannessa ja etelän lämmössä tulee näin paljon aikaa vietettyä, Latvala mainitsi.

Sveitsistä Latvala sai jo taannoin pätevää hoitoa jalkaterävaivaansa.

– Muualta siihen ei tuntunut apua löytyvän. Sveitsissä on pedantti ja tarkka ote asioihin.

Silloin, kun Latvala ei harjoittele Sveitsissä, on hän joko Jyväskylässä tai aviomiehensä Robert Päkkin kotimaassa Virossa.

– Jyväskylässä treenaan pääosin Robertin silmien alla.

Kahtena edellistalvena Latvala on harjoitellut Lance Braumanin huippujuoksijoiden tallissa Clermontissa Floridassa. Florida-kuvio oli Latvalalle muutoin toimiva, mutta tulokset jäivät puuttumaan.

– Muutokseen yksi suurimmista syistä oli nimenomaan se, että tulokset eivät olleet tyydyttäviä. Kehitys, joka treenikentällä näkyi, ei realisoitunut tuloksiksi. Edelleen olen tervetullut Floridaan, mutta tietysti Coach Brauman ymmärsi kuvion. Treeniryhmää tulee kyllä ikävä, Latvala myönsi.

Vaikka Atlantin toiselta puolelta ei löytynytkään vuoden 2014 EM-kisojen 200 metrin finalistille viimeistä askelmaa kansainväliselle huipulle, ei Latvala kadu lainkaan Floridan vuosiaan.

– Se oli arvokas kokemus kaikin puolin, hän muotoili.

Joka tapauksessa etenkin tämä vuosi oli jyväskyläläisjuoksijalle valtava pettymys. EM-kisojen tulosrajat jäivät haaveeksi, ja Jyväskylän Kalevan kisoista Latvalan käteen jäi todellinen musta pekka, kun 100 metrillä hänet hylättiin hieman kyseenalaiselta näyttäneen vilppilähdön vuoksi ja 200 metrin finaalissa JKU:n juoksijaa ei nähty ollenkaan selkävaivan vuoksi.

– Suuri pettymys kausi oli. Paras sana sille on turhauttava. Mutta kai tällainen on osa urheilua, Latvala kuvaili.

Loppukesästä Latvala katosi kisapaikoilta lähes kokonaan.

– Kalevan kisojen jälkeen kilpailin vielä Ruotsissa, mutta sen jälkeen paine purkautui ja loppukausi meni sairastellessa. Niiden vuoksi Ruotsi-ottelu ja SM-viestit jäivät väliin, vaikka olisin siellä halunnut olla JKU:n kanssa mukana.

Uudet tuulet ja uusi nousu. Paluu arvokisatason urheilijaksi on nyt Latvalan mielessä. Se on tavoitteena jo maaliskuussa.

– Braumanin systeemissä varsinaista nopeustreeniä aletaan tehdä aika myöhään, mutta nyt eurooppalaisessa systeemissä kilpaillaan tosissaan myös hallikaudella. Ensimmäinen askel paluussa arvokisatasolle onkin jo hallissa. Glasgow'n EM-hallit on talven ykköstavoite.

– Ja sitten tietenkin Doha on kesän ykkösasia.

Kesän tai oikeastaan syksyn. Dohassa Qatarissa kilpaillaan MM-mitaleista kesän tukahduttavan kuumuuden vuoksi vasta syksyllä. Itse asiassa tasan vuoden kuluttua.

– Kesän kunnonajoitusta pitää miettiä tarkasti. Luulen, että kilpailukalenteria siirretään kokonaisuudessaan hieman eteenpäin.

Sitä ennen on kuitenkin edessä vielä paljon treenaamista. Latvalan äänensävystä pystyi päättelemään, että uudet tuulet ovat jo nyt tuoneet hänen treeni-intoonsa lisää uutta virtaa.