Tummat pilvet tuovat mietittävää Kalle Rovanperälle: "Asvaltille pitäisi saada hyvä ajorytmi"

Jyväskyläläinen Kalle Rovanperä, 18, ajoi WRC2-luokan voittoon Walesin MM-rallissa kolme viikkoa sitten. Voisiko voittoputki jatkua Kataloniassa, jossa perjantaina ajetaan sorateillä ja lauantaina sekä sunnuntaina asvaltilla.

– Asvaltille pitäisi saada hyvä ajorytmi, mutta en ole ajanut asvaltilla Saksan rallin jälkeen. Märällä asvaltilla en ole ajanut ollenkaan, Rovanperä viittasi sääennusteeseen, jonka mukaan rallin reitille on luvassa kovaa sadetta lauantaiksi.

Vaikka Rovanperällä on kokemusta vain kuudesta asvalttirallista, voi hänen silti odottaa ajavan kärkivauhtia Kataloniassa. MM-ralleihin palannut Volkswagen saattaa tosin sotkea pakkaa.

– Volkswagen on varmasti kova vastus täällä. Nythän se nähdään mikä on niiden vauhti, Rovanperä sanoi.

Rovanperä jatkaa Skodan tehdaskuljettajana ensi kaudella, joten R5-luokan VW Poloja on useita MM-rallien lähtöviivalla vuonna 2019.

– Mutta on meilläkin hyvä auto. Ja keväällä saadaan siitä uusi versio, huomautti Rovanperä, joka jahtaa ensi kaudella WRC2-luokan maailmanmestaruutta.

Hyundain R5-autolla tällä kaudella kilpailleen Jari Huttusen ensi kauden suunnitelmat ovat sitä vastoin avoinna.

– En tiedä ensi kaudesta mitään. Katalonia on tällä tietoa mun viimeinen rallini Hyundailla, Huttunen sanoi.

Huttusen kausi WRC2-luokan MM-sarjassa on ollut ohdakkeinen. Hän ajoi Jyväskylän MM-rallissa WRC2-luokassa toiseksi, mikä on hänen paras sijoituksensa tällä kaudella. Katalonian rallissa Huttunen on ensikertalainen.

– Ainahan sitä yritetään lähteä täysillä ajamaan, mutta Skodat ja nyt myös Volkswagen ovat varmasti vahvoja, Huttunen puntaroi.