Tuomas Korvenojalle tuhannes voitto – ohjasti James Gonzalesin ykköseksi Rättvikin raveissa

Tuomas Korvenoja, 66, ajoi uransa 1000. voiton Ruotsissa Rättvikin maanantairavien avauslähdössä. Merkkipaalu ylittyi suomalaisen Ifa Racingin kasvattamalla ja omistamalla James Gonzalesilla.

Korvenoja otti alun rauhallisesti, ja James Gonzales seurasi porukan perällä. Korvenoja aloitti kirin takasuoralla, ja James Gonzalesin terävä loppuveto siivitti sen ykköseksi ajalla 16,8/2140m.

Korvenojalla on vuosikymmenten kuluessa ollut paljon huippuhevosia valmennuksessa. Brad de Veluwella Korvenoja voitti sekä kriteriumin että derbyn. Brad de Veluwe oli myös menestyjä monissa kansainvälisissä kisoissa. Venice Beach, Inspiration Ride, Funky Ride, Jontte Boy ja Lewis Ale ovat tuoneet Korvenojalle kriteriumvoitot. Funky Ridellä ja Jonesyllä hän voitti myös derbyn.

Korvenoja on 56. suomalaisohjastaja, joka on ylittänyt tuhannen voiton rajapyykin. Jorma Kontio on ajanut yli 11 000 voittoa. Antti Teivainen on ylittänyt 8 000 voiton rajapyykin, ja Ari Moilanen on saanut kaartaa voittajaesittelyyn yli 7 000 kertaa.