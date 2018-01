Turkkilainen sauna Ankarassa – Halkbank kuritti VaLePaa kovalla kädellä

VaLePa sai lentopallon miesten Mestarien liigassa tylyä oppia huipulta, kun se hävisi ensimmäisen vieraspelinsä Ankarassa turkkilaiselle Halkbankille 0–3 (22–25, 21–25, 16–25).

Ensimmäinen erä pääsi vauhtiin vierailijan kannalta lupaavasti, kun VaLePa johti 13–8. Sen jälkeen alkoi Halkbankin kuubalaishakkurin Fernando Hernandezin näytös. Hän teki ottelussa yhteensä 24 pistettä.

VaLePan pistekärki oli yhdeksällä merkinnällä Urpo Sivula.

VaLepa on pelannut Mestarien liigassa kolme ottelua, joista se on voittanut yhden, kotipelissä Hämeenlinnassa kreikkalaisen PAOK Salonikin. Seuraavaksi vastassa on Turussa helmikuun alussa Halkbank Ankara.

VaLePa on B-lohkossa kolmantena. Kaksi parasta neljästä lohkojoukkueesta selviytyy pudotuspeleihin.