"Turpaan tuli" – Sveitsi romutti Leijonien mitalihaaveet

– Turpaan tuli.

Suomen maalivahdin Harri Säterin olemus ja puheet paljastivat, että hänkin oli uskonut Suomen voivan mennä tänä keväänä jääkiekon maailmanmestaruuteen asti. Kun tie taivaisiin oli ollut auki, tuntui tappio erityisen pahalta pettymykseltä.

– Onhan se tietysti. Oli hemmetin hyvä fiilis tästä jengistä. Tämä oli hyvä jengi niin jääkiekollisesti kuin ilmapiiriltään. Minusta meillä olisi ollut potentiaalia vaikka mihin, mutta ei vaan saatu itsestämme irti, Säteri sanoi.

Säteri torjui 24 laukausta, mutta taakse pääsi kolme.

– Joku niistä olisi pitänyt ottaa, että olisi voitu voittaa. Oli pari vaikeaa tilannetta, ja kolmannessa hukkasin sen rebound-äijän ja pelasin reboundin väärään paikkaan. Totta kai pitää katsoa peiliin, Säteri sanoi ja pyyhki hikeä otsaltaan.

Puolivälierän ratkaisu tapahtui toisessa erässä, jossa Sveitsi latoi neljässä minuutissa kolme maalia.

– Jotenkin Sveitsi sai toisessa erässä momentumin. Olisi pitänyt pelata se paremmin, kolme maalia oli liikaa siinä kohtaa. Siinä olisi pitänyt keksiä jotain.

Sveitsi pääsi myös keskelle paremmin kuin alkulohkossa kaatuneet Kanada ja Yhdysvallat, jotka joutuivat Suomea vastaan laukomaan sivustoilta.

– Kyllä me siinä keskustan puolustamisessa olisi voitu olla parempia. Jenkkejä ja Kanadaa vastaan tehtiin siinä hyvää työtä. En tiedä mistä se johtui, mutta Sveitsi pääsi siihen paremmin. He pelasivat myös helvetin hyvän ottelun.

Aho: Ottaa isosti päähän

Sebastian Aho ihastutti MM-turnauksessa, mutta uusi suomalaispelaajien yhden MM-turnauksen piste-ennätys, 18, ei lohduttanut 20-vuotiasta hyökkääjää. Aho nieleskeli kyyneleitä puolivälierän jälkeen.

– Iso pettymys. Tämä on hieno, aivan huippujoukkue, ja on ollut aivan mahtavaa olla tässä kaksi viikkoa. Olemme pelanneet hienosti, ja kun se päättyy näin, ottaa isosti päähän, Aho tunnusti.

– Täytyy sanoa, että vastustaja pelasi huippuhyvän toisen erän ja sai meidän rytmin rikottua. He olivat tehokkaita omissa paikoissaan, me ei oltu. Ehkä meiltä vähän petti pokka, että passivoiduimme, kun he tekivät kolme maalia. Mutta sitten kolmas meiltä oli hieno, meillä oli paikkamme, mutta ei vaan tehty maaleja, Aho sanoi.

Suomen kärkiketjut eivät kahdessa ensimmäisessä erässä päässeet hyökkäysalueelle yhtä helposti kuin alkulohkopeleissä.

– En tiedä oliko se vaikeampaa, Aho sanoi.

– Se on aina suhteessa vastustajaan. He ehkä pelasivat enemmän träppiä kuin pohjoisamerikkalaiset. Tavallaan he odottivat meitä keskialueella, mutta kyllä me minusta pääsimme kolmannessa erässä hyökkäysalueelle, ei se siitä ollut kiinni.

Suomen kapteeni Mikael Granlundin virkkeet olivat ottelun jälkeen hyvin lyhyitä.

– Tämmöistä tämä joskus on, Granlund sanoi.

Mitä Suomen joukkueen pukukopissa puhuttiin toisella erätauolla?

– Ei ollut tyytyväinen fiilis. Puhuttiin, että yritetään kaikki saada irti kolmanteen erään ja pelasimmekin paljon paremmin kiekon kanssa. Saimme painetta sinne.

Granlund ei halunnut vertailla pettymyksen suuruutta uransa aiempiin tappioihin.

– Aika paska fiilishän tämä on, Granlund summasi.

Sveitsi kukisti myöhään eilen Suomen 3–2 puolivälierissä ja eteni lauantain välieriin Kanadaa vastaan.