Turun Kalevan Kisoissa kasvomaskeja on saatavilla, mutta suositusta käytöstä ei

Turku suosittelee koronaviruspandemian takia kasvomaskien käyttämistä joukkoliikenteessä koulujen aloitusviikolla, mutta Turussa torstaina käynnistyvissä yleisurheilun Kalevan Kisoissa maskisuositusta ei ole ainakaan keskiviikon tiedon mukaan.

– Maskeja on saatavilla infopisteistä. Se on meidän viestimme, että niitä on saatavilla, Kalevan Kisojen pääsihteeri Veera Sahlberg sanoi.

Maskisuositusta odotetaan torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön koronavirus-tilannekatsauksessa.

Turun Paavo Nurmen stadionilla kisattiin tiistaina Paavo Nurmi Gamesit (PNG), joiden katsomossa presidentti Sauli Niinistö istui maski kasvoillaan. PNG:n urheilijoista osa tuli ulkomailta, mutta Kalevan Kisojen osallistujat tulevat kaikki Suomesta.

– Siksi päästään vähän kevyemmin, mutta urheilijoita on ohjeistettu samalla tavalla kuin Paavo Nurmi Gamesissa. Hyvä hygienia, etäisyydet ja urheilijoiden kokoontumiset siten, että ryhmät pidetään erillään ja vältetään isoja ryhmäkokoontumisia. Urheilijoille ja valmentajille on rajattu oma osa katsomosta, Sahlberg kertoi.

"Jäljitettävyys tärkeä asia"

Yleisöä stadionille pääsee vajaat kuusituhatta, mikä on hiukan alle puolet normaaliolojen enimmäismäärästä. Kalevan Kisojen nettisivuilla yleisöä muistutetaan, ettei paikalle saa tulla hengitystieoireisena tai sairaana.

Miten kisajärjestäjät toimivat, jos oireita alkaisi levitä toimitsijoiden tai urheilijoiden keskuudessa?

– Ensimmäinen ohje kaikille on, että kisapaikoille saa saapua vain terveenä. Viranomaisohjeiden mukaisesti jäljitettävyys on tärkeä asia, joten meidän pitää tietää, ketä stadionilla on ollut ja missä kukakin on liikkunut, Sahlberg vastasi.

Entä jos toimitsijoita joutuu jäämään pois kisoista lyhyellä varoitusajalla?

– Meillä on iso rekisteri vapaaehtoisia kisajärjestäjiä, että pystymme paikkaamaan jos tällaiseen tilanteeseen joudutaan. En koe, että tämä kaatuisi siihen.

Sahlbergin mukaan Kalevan Kisojen järjestämisessä vaikeinta on ollut pitkään jatkunut epävarmuus.

– Jos olisimme toukokuussa tienneet, mikä tilanne on elokuussa, se olisi helpottanut paljon. Meillä on täytynyt olla valmius reagoida nopeasti. Se on huolettanut eniten, mutta meillä on paljon osaamista eivätkä puntit tutise, Sahlberg sanoi.