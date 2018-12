Tusina tuoreita salibandyn maailmanmestareita tänään Monnarilla – hirviteatteriin vieraaksi kivikova Classic

Monissa urheilusarjoissa palataan tositoimiin nopeasti joulunpyhien jälkeen. Näin tehdään myös Salibandyliigassa.

Happee pelaa tänä iltana kotiottelun Jyväskylän Monitoimitalolla, kun vieraaksi saapuu kovin mahdollinen kilpakumppani, Classic Tampereelta.

Kolme edellistä Suomen mestaruutta vienyt Classic on jatkanut tällä kaudella yhtä vakuuttavaa dominointiaan. 15 ottelun jälkeen joukkue johtaa runkosarjaa 14 voitolla ja yhdellä jatkoaikatappiolla. Sarjakakkonen SPV on jo yhdeksän pinnaa perässä.

Viime kaudella Happee eteni Salibandyliigassa finaaliin asti. Helsingissä pelatussa superfinaalissa Classic oli kuitenkin parempi lukemin 6-2.

Kertaalleen joukkueet ovat olleet myös tällä kaudella vastakkain eli runkosarjan avauskierroksella. Silloin Classic oli kotikaukalossaan etevämpi 7-4.

– Kovin mahdollinen mittari meille kevätkautta ajatellen, joten mukava lähteä pelaamaan. Voitto vaatii täydellisen ehjää 60-minuuttista, sillä Classic on niin vahva sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Lisäksi ottelu on Classicille kenraaliharjoitus ensi viikolla Ruotsissa pelattavaan Champions Cupin finaaliturnaukseen, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto tuumailee.

Top4-joukkueisiin vielä takamatkaa

Happee on toistaiseksi pelannut runkosarjassa 13 ottelua, joista se on voittanut yhdeksän ja hävinnyt neljä. Niinpä sijoitus sarjataulukon tasaisessa keskikastissa on kuudes.

– Meillä muuttui viime kaudesta kokoonpano paljon. Siihen nähden saatiin syyskaudella peliä kehitettyä aika hyvin. Top4-joukkueita ei olla pystytty vielä voittamaan. Tekemistä yhä siis riittää, mutta on tässä aikaakin ennen kevään playoff-otteluiden alkamista, Lehto kommentoi.

Joulukuu oli Salibandyliigassa hajanainen, kun MM-kisojen vuoksi vietettiin pitkää maaottelutaukoa. Joulukuussa Happee on pelannut toistaiseksi vain yhden sarjaottelun, kun 15. päivä kaatui Kuopiossa Welhot jatkoajan jälkeen lukemin 2-3. Lisäksi ennen joulua hirvipaidat pelasivat Suomen Cupin puolivälierissä. Tuosta ottelusta Happee eteni välieriin, kun EräViikingit kaatui vieraissa 5-11; Juuso Heikkinen iski neljä maalia ja Jami Manninen tehot 3+2.

Cupin välierissä Happee saa vieraakseen 1. divisioonassa pelaavan FBC Turun.

Yli puolet MM-joukkueesta tänään Monnarilla

Tshekissä pelatuissa MM-kisoissahan Suomi voitti toisen peräkkäisen ja kaiken kaikkiaan neljännen maailmanmestaruutensa. Niinpä tänä iltana Monitoimitalolla viilettää peräti 12 tuoretta maailmanmestaria, mikäli kaikki kyseiset Happee- ja Classic-pelurit kokoonpanoissa ovat mukana.

Happee-ryhmästä MM-joukkueessa pelasivat Mika Kohonen sekä finaalissa Ruotsia vastaan kaksi maalia iskenyt Peter Kotilainen. Puolet MM-kultajoukkueesta edustaakin sitten seuratasolla Classicia – muun muassa kokenut puolustaja Juha Kivilehto, joka Kotilaisen tavoin finaalissa kihautti kaksi osumaa.

Miesten Salibandyliigaa Jyväskylän Monitoimitalolla: Happee – Classic pelataan perjantaina 28.12. klo 18:30.