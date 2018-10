Tutkimuskeskuksen jättävä Sami Kalaja yrittää puhaltaa Hippos2020:n tuomia tummia pilviä pois: "Kihun paikka on Jyväskylässä"

Vaikka Sami Kalaja on ollut suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun avainpaikalla Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) johtajana viimeiset neljä vuotta, hän puhuu urheilupolusta, joka kattaa myös kansalaisliikunnan.

– Omakohtaisen liikunnan ja huippu-urheilun välillä ei ole ristiriitaa. Olemme pieni kansakunta ja emme voi operoida massalla. Saamme huippuja vain, jos kansalaisliikunta on laajaa. Kun puhutaan lapsista ja nuorista, tekemisen pitää olla monipuolista, koska yksipuolisuus tappaa kiinnostuksen. Liikunnassa pitää olla ilo, innostus ja intohimo, Kalaja sanoo.

Yksi projekti tämän leveyden ylläpitämisessä on 20 urheiluluokalle tuotetut oppikirjat, joissa käydään läpi muun muassa unen, harjoittelun ja muun elämän suhdetta.

”Siinä sivussa” mies on valmentajana saavuttanut noin 500 SM-tason mitalia valmennettavineen.

Kalaja on tunnettu siitä, että hän on toiminnassaan korostanut liikunnan läpäisevyyttä yhteiskunnassa, vaikka onkin viime vuodet ollut kilpa- ja huippu-urheilun ykkösnimi. Kilpisen koulussa hän esimerkiksi rehtorina ideoi useita liikuntatempauksia. Lisäksi hän on tehnyt kirjoja lasten ja nuorten urheilusta.

Mutta puhutaanpa seuraavaksi siitä suomalaisten lempilapsesta, huippu-urheilusta.

Kihu on säätiöpohjainen elin, jonka omistajia ovat Kansallinen olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki. Kihu tunnetaan erityisesti tutkimus- ja kehitystyöstä, jonka yhtenä tehtävänä on edistää huippu-urheilun tuloksellisuutta. Keihäänkärkenä on viimeksi ollut maastohiihto, jossa Kalajan mukaan onkin saavutettu tuloksia.

– Reijo Jylhä oli maajoukkuevalmennuspestin saatuaan sitä mieltä, että hiihdon tasoa voidaan kehittää tutkimus- ja testaustuloksin. Jälkeenpäin hän onkin antanut tunnustusta Kihulle.

Ja jälleen Kalaja muistuttaa, että tutkimus ei palvele vain huippu-urheilua vaan kaikkia liikkujia. Siksi yksi hänen pääteeseistään Kihun johtajana on ollut tiedon jakaminen.

– Tieteellinen tutkimus on hidasta. Ja ei esimerkiksi Iivo Niskaselle ole hyötyä tiedosta, joka tulee hänen käyttöönsä kolmen vuoden kuluttua. Siksi meidän täytyy analysoida kaikkea käyttökelpoista tietoa ja jakaa se kentälle mahdollisimman pian.

Kalaja arvioi, että neljän vuoden aikana Kihu on laajentanut toimintansa kärkeä.

– Kihu on tunnettu vahvasta fysiologian ja biomekaniikan osaamisestaan. Itse olen halunnut tuoda siihen rinnalle käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet.

Kihu tunnetaan nimenä ja niinä syksyisinä tv-kuvina, kun hiihtäjiä testaan Jyväskylässä hiihtomatolla. Huonommin tunnetaan kolme seuraavaa asiaa.

Sports Lab Jyväskylä on yritys, jonka Kihu omistaa Sport Research Development (SRD)-yhtiön kautta yhteistyössä JAMK:n kanssa. Sports Lab Jyväskylä myy testaus-, valmennus ja validointipalveluita yksityisille, firmoille ja yhteisöille.

Huonosti tunnetaan sitäkään, että Suomessa on kuusi liikuntalääketieteen keskusta, joista yksi on Jyväskylässä Kihun alaisuudessa.

– Meillä on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa kouluttaa urheiluun erikoistuvia lääkäreitä. Meillä on yksi vastuulääkäri, joka kouluttaa tällä hetkellä kahta ihmistä, joista valmistuessaan tulee liikuntaan erikoistuneita lääkäreitä. Ne viisi muuta liikuntalääketieteen keskusta ovat kansanterveysorientoituneita.

Ja se kolmas asia on Training room -hanke, joka opettaa urheilijalle, miten maksimaalisesti tulee valmistautua suoritukseen ja miten suorituksen jälkeen toimitaan.

Tällä hetkellä Kihulla on Kalajan mukaan ”erittäin hyvät tilat” Hippoksella, Monnarin kyljessä. Ja vuokra on kohtuullinen.

Hippos2020-hankkeen yhteydessä on kuitenkin puhallettu tummia pilviä taivaalle. Onpa ilmoille heitetty ajatus, että Kihu muuttaisi Helsinkiin, lähemmäksi olympiakomiteaa.

Yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kahviossa Kalaja katsoo ympärilleen ja sanoo, ettei muutto ole järkevää.

– Tämä on se painavin syy, miksi Kihu ei lähde Jyväskylästä. Kihun työntekijöistä (35) valtaosa on valmistunut Liikunnalta. Tutkimusyhteistyön lisäksi me ohjaamme graduja ja väitöskirjoja sekä tehdään labrayhteistyötä. Liikunta ja Kihu ovat siis niin yhtä, että on vaikea sanoa, mistä Kihu alkaa ja mihin Liikunta päättyy.

– Olen luvannut viedä tämän pestin tyylikkäästi loppuun, vuoden vaihteessa muihin hommiin siirtyvä Sami Kalaja sanoo arvoituksellisesti.