Tuttu maalitykki palaa jalkapalloliigaan

Kamerunilainen hyökkääjä Tuco palaa miesten jalkapalloliigaan. Ariel Thierry Ngueukam eli Tuco liittyy Kuopion Palloseuran riveihin kauden 2019 loppuun asti kestävällä sopimuksella. Tuco korvaa KuPSissa Hollantiin siirtyneen hyökkääjä Rasmus Karjalaisen.

– Tuco oli ykkösvaihtoehtomme korvaajaksi. Halusimme pelaajan, jonka tiedämme entuudestaan ja jolle liiga on tuttu. Tuco on erittäin vahva ja vauhtiin päästessään häntä on vaikea pysäyttää, KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara kuvaili seuran tiedotteessa.

30-vuotias hyökkääjä on pelannut edelliset puolitoista vuotta Qatarin ja Israelin pääsarjoissa. Suomessa hän on edustanut FC Lahtea, Ilvestä ja SJK:ta. Tucolla oli myös 2017 hetken aikaa sopimus HJK:n kanssa, mutta Klubissa hän ei koskaan pelannut. Parhaalla kaudellaan Suomessa Tuco teki Ilvekselle 15 maalia.