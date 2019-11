Tuukka Rask ja Joonas Korpisalo torjuivat joukkueilleen voitot

Tuukka Rask torjui Boston Bruinsille 4–2-vierasvoiton Kasperi Kapasen Toronto Maple Leafsista. Kapanen teki ottelussa kauden kuudennen maalinsa. Boston on pudottanut Toronton kahdella edellisellä kaudella pudotuspelien avauskierroksella, ja jälleen Bruins oli vaahteranlehtipaitoja vahvempi. Rask torjui ottelussa 29 laukausta.

Ottelu oli kahden erän jälkeen 1–1, mutta Brad Marchand vei Bostonin johtoon vain 11 sekuntia kolmannen erän alkamisen jälkeen. Kapanen teki Toronton 2–2-tasoituksen muutamaa minuuttia myöhemmin. Suomalainen pääsi iskemään rannelaukauksen avopaikasta ohi Raskin saatuaan loistosyötön John Tavaresilta.

Marchand kuitenkin teki illan toisen maalinsa reilua minuuttia myöhemmin, ja se jäi myös ottelun voittomaaliksi. Marchand nousi liigan pistepörssissä kolmanneksi.

Voitto nosti Bostonin itälohkossa toiseksi. Kolme ottelua perättäin hävinnyt Toronto on yhdeksäntenä.

– Kyse ei ole isoista asioista. Menetämme muutaman kiekon, ja erityisesti kun kiekon menettää vastustajan kärkiketjulle, he pistävät meidät maksamaan siitä. Ne ovat pieniä asioita, joihin meidän pitää keskittyä, Kapanen harmitteli Toronton nettisivuilla.

"Tämä on ollut pitkä tie"

Maple Leafs kohtaa lauantaina Pittsburgh Penguinsin, ja suomalaismaalivahti Kasimir Kaskisuon on tarkoitus tehdä tuossa ottelussa NHL-debyyttinsä Toronton maalilla. Kaskisuo, 26, on Jokerien kasvatti, joka on pelannut Pohjois-Amerikassa kaudesta 2013–2014 alkaen ja edennyt NAHL-junioriliigan, yliopistopelien sekä ECHL- ja AHL-liigojen kautta NHL:n kynnykselle.

– Olen superinnoissani hänen puolestaan. Meidän täytyy olla parempia, sen voin vain sanoa. Olen varma että hän on innoissaan ensimmäisestä ottelustaan, joten siitä tulee hauska ottelu, Kapanen sanoi

Kaskisuo puhui toimittajille ennen Boston-peliä.

– Minulle ei ole vielä virallisesti ilmoitettu asiasta, mutta minkään ei pitäisi muuttua. Tämä on ollut pitkä tie, olen käynyt läpi monenlaista. Toivottavasti pystyn käyttämään sitä kokemusta, Kaskisuo sanoi.

Kaskisuolta kysyttiin, onko hän missään vaiheessa epäillyt, että pääseekö hän NHL:ään.

– Jokainen valehtelee, jos sanoo, ettei missään vaiheessa epäilisi sitä, mutta uskoni tänne pääsyyn on vahvempi. Se puskee eteenpäin joka päivä, Kaskivuo vastasi.

Columbus löi mestarit

Joonas Korpisalo torjui 25 laukausta ja Columbus Blue Jacketsille 3–2-jatkovoiton hallitsevasta Stanley cup -mestarista ja länsilohkoa johtavasta St. Louis Bluesista. Jatkoaikaa oli pelattu 36 sekuntia, kun Blues pääsi ylivoimalle. Runsas minuutti myöhemmin Blues pääsi kolmella yhtä vastaan -ylivoimahyökkäykseen, mutta Columbuksen puolustaja David Savard peitti Brayden Schennin laukauksen.

– Kaverit hyppivät kiekon eteen. Oli mahtavaa nähdä, miten he laittoivat kroppansa kiekon eteen, Korpisalo kehui joukkuekavereitaan NHL:n nettisivuilla.

Zach Werenski teki Columbuksen voittomaalin ylivoimalla, kun jatkoaikaa oli jäljellä 1.26 minuuttia.