Tuula Tenkanen sunnuntain suomalaisonnistuja olympialuokkien MM-regatassa

Tuula Tenkanen purjehti olympialuokkien MM-regatan sunnuntain toisen Laser radial -lähdön voittoon. Tenkanen on nyt kokonaistilastossa kuudes.

– Pisteissä on aika tiukkaa, joten kilpailu on vielä ihan auki. Meitä on kultafinaalissa 60 purjehtijaa, ja 18 parhaalle maalle on jaossa olympiamaapaikat, Tenkanen sanoo Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tiedotteessa.

Muista suomalaisista Tuuli Petäjä-Sirén palasi RS:X-radalle vain 11 viikkoa synnytyksestä ja sijoittui kilpailun toisen lähdön kolmanneksi. Hänen kokonaissijoituksensa on 27:s. Sunnuntain kisaan toiselta sijalta lähteneellä Kaarle Tapperilla oli Laser standardissa haastavampi päivä, ja hän on karsintasarjan päätteeksi yhdeksäntenä.