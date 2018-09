Tyly päätös naisten MM-karsinnalle: Itävalta musersi Suomen 4–1

Vielä vuonna 2013 EM-lopputurnauspelejä otellut Suomen naisten jalkapallomaajoukkue sai tiistaina päättyneissä MM-karsinnoissa tuta, kuinka paljon naisten peli on vyörynyt maanosassa eteenpäin. Selkeä ja varsin ansaittu 1–4-tappio vieraskentällä Itävallalle jätti Suomen kauas lohkon kahdesta kärkijoukkueesta: ensi vuoden lopputurnaukseen edennyt Espanja voitti Suomen helposti kaksi kertaa, ja saman teki lohkokakkonen Itävalta. Maalit otteluissa olivat Suomen osalta tylysti 2–13.

– Kyllä se näissä karsinnoissa konkretisoitui, ettei olla ihan huipulla. Muut pelaa vähän kovemmin, vähän fiksummin. Meillä on hyviä vaiheita, mutta se ei kata koko peliä. Tässä on hirveä määrä työtä edessä, tiistai-iltana 99. A-maaottelunsa pelannut puolustaja Tuija Hyyrynen kuvaili puhelimitse Wiener Neustadtista.

– Tämä on kuitenkin hyvä nähdä, vaikka rumat olivatkin tulokset. Naisfutiksen taso on mennyt eteenpäin kovasti, ja meillä on vielä se harppaus edessä. Nuoria on jo mukana, mutta ei se hetkessä tapahdu. Valmiina kuitenkin ollaan, ja kaikki pistetään jatkossakin peliin, kokenut luottopelaaja jatkoi ja arveli pysyvänsä mukana maajoukkueen työnteossa jatkossakin.

Päävalmentaja Anna Signeulille illan iloisin hetki taisi olla hänen entisten suojattiensa riemu, sillä Signeulin pitkään valmentama Skotlanti nappasi MM-paikan tiistaina venymällä lohkonsa voittoon. Ja kuten Hyyrynenkin, myös päävalmentaja muisti toistaa toistamisesta päästyään työnteon tärkeyttä.

– Jonkinlainen herätys tämä (karsinta) oli, Signeul mietti Suomen asemaa Euroopan jalkapallokartalla.

– Uskon kuitenkin tähän joukkueeseen. Vuosi matkaa seuraavaan (EM-)karsintaan, ja jokaisen pelaajan on tässä välissä tehtävä kovasti töitä. Ja meidän on tuettava heitä. Meillä on potentiaalia.