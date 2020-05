Tyson Furylle ja Anthony Joshualle puuhataan yllättäen oikotietä suurotteluun – voisi vaikuttaa myös Robert Heleniukseen

Ammattinyrkkeilyn odotetuin suurottelu on britti-iskijöiden Tyson Furyn ja Anthony Johsuan kohtaaminen. ESPN:n tietojen mukaan raskaan sarjan suurottelusta on yllättäen käynnistetty neuvottelut, vaikka molemmilla on sopimus muista otteluista eikä otteluiden järjestämisestä ole vielä tietoa koronamääräysten takia.

Furyn piti kohdata tänä vuonna Deontay Wilder kaksikon kolmannessa ottelussa, ja Joshualle on sovittu ottelu Kubrat Pulevia vastaan. Oikotie Fury–Joshua-otteluun edellyttää, että Wilder ja Pulev maksetaan ulos sopimuksistaan.

Furyn ja Joshuan ottelua kaavaillaan lähinnä Saudi-Arabiaan.

Nyrkkeilypromoottori Eddie Hearn vahvisti neuvottelut ESPN:lle.

– Tällä hetkellä keskustelemme vain siitä, missä ottelun voisi järjestää. Toisaalta emme edes tiedä, milloin tämän ottelun voi toteuttaa, Hearn kertoi.

– Mutta olemme valmiit keskustelemaan mahdollisuudesta järjestää ottelu tänä vuonna.

Timbuktu sopii Furylle

Suuret ottelujärjestäjät arvioivat hiljattain, ettei merkittäviä otteluita nähdä ennen kuin koronavirusmääräykset sallivat suurten yleisötilaisuuksien järjestämisen. Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Arabiemiraateissa on kuitenkin kiinnostuttu Fury–Joshua-ottelusta niin, että tarjous korvaisi pääsylipputulojen menetyksen.

– Olisimme hulluja, jos emme harkitsisi näitä tarjouksia, promoottori Bob Arum kommentoi tilannetta.

Lähi-idästä tulevat tarjoukset ovat sekoittamassa sovitut ottelukaavailut, mutta niissä on selkeä logiikka. Furyn ja Joshuan ottelu on arvokkain mahdollinen ottelu. Jommankumman tappio kaavailluissa "esiotteluissa" söisi suurottelun markkina-arvosta ison osan.

Fury sanoi ESPN:lle, että hän on valmis brittien välienselvittelyyn.

– Ottelen vaikka Timbuktussa, jos rahasumma on oikea. Minulla on matkalaukku ja olen valmis matkaan, Fury sanoi.

Suomalainen Robert Helenius voisi pyrkiä yllätyskäänteen ansiosta otteluun Wilderia tai Pulevia vastaan.