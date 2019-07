USA eteni taas MM-finaaliin, toisen puoliajan epäonnistunut pilkku upotti Englannin

Hallitseva mestari Yhdysvallat on edennyt jalkapallon naisten MM-kisojen finaaliin kolmatta kertaa perättäin. Yhdysvallat kaatoi välierässä Lyonissa Englannin 2–1.

Loppuottelussa Yhdysvallat kohtaa joko Hollannin tai Ruotsin, jotka kohtaavat toisessa välierässä keskiviikkoiltana.

Välierä tarjosi viihdyttävää jalkapalloa kahden huippujoukkueen välillä, ja videotuomari VAR nousi taas isoon rooliin toisella puoliajalla.

Christen Press teki Yhdysvaltain avausmaalin jo 10. peliminuutilla puskemalla pallon sisään Kelley O'Haran loistokeskityksestä, mutta Ellen White toi Englannin pian tasoihin. Alex Morgan puski Yhdysvallat takaisin johtoon puolen tunnin kohdalla.

Ennen ottelun alkua White, Morgan sekä toinen yhdysvaltalainen Megan Rapinoe jakoivat turnauksen maalipörssin kärkisijan Australian Sam Kerrin kanssa viidellä osumalla. Puolivälierässä Ranskaa vastaan kaksi maalia tehnyt Rapinoe jätettiin yllättäen penkille MM-välierässä, mutta White ja Morgan kasvattivat maalisaldonsa kuuteen. Rapinoe kertoi ottelun jälkeen kärsineensä lievästä takareisivammasta, mutta uskoi olevansa pelikunnossa sunnuntain finaalissa.

Naeher pelasti Yhdysvallat

Toisella puoliajalla Englanti pääsi äärimmäisen lähelle tasoitusta ja White seitsemättä osumaansa. White sai pallon maaliin 67. minuutilla ja englantilaiset ehtivät jo juhlia tasoitusta, mutta videotarkistus paljasti Whiten olleen erittäin täpärästi paitsiossa ja maali hylättiin.

Vielä enemmän dramatiikkaa saatiin reilut 10 minuuttia myöhemmin. Poikittaissyöttö oli tavoittamassa Whiten aivan maalin edessä ja tasoitusosuma näytti vääjäämättömältä, mutta Becky Sauerbrunn tönäisi Whitea juuri sen verran, että tämän tasapaino meni eikä hän osunut palloon. Jälleen tilannetta tarkasteltiin videolta, ja pallo vietiin pilkulle.

Puolustaja Steph Houghton kuitenkin epäonnistui rangaistuspotkusta, sillä Alyssa Naeher torjui hänen matalan yrityksensä.

Tämän lähemmäksi Englanti ei enää tasoitusta päässyt, eikä Millie Brightin 86. minuutilla ottama punainen kortti auttanut asiaa.

– Alyssa Naeher pitäisi valita ottelun parhaaksi pelaajaksi. Hän pelasti ahterimme tänään. Meidän täytyi puolustaa kurinalaisesti lopussa ja teimme sen aika hyvin. Olen niin ylpeä jokaisesta pelaajasta tänään. Materiaalimme on niin leveä, Morgan iloitsi tv-haastattelussa.

Englannille katkera pettymys

Loppuvihellyksen jälkeen moni Englannin pelaajista kyynelehti, kun unelma ensimmäisestä MM-finaalipaikasta meni jälleen sivu suun. Neljä vuotta sitten Englanti koki välierätappion Japanille.

– Vain voittamisella on väliä. En voi sanoa pelaajilleni, että olimme epäonnisia. Se on heille vain taustamelua, koska he halusivat voittaa. Se kertoo minulle, että olemme lähempänä kuin koskaan ennen. Tulimme tänne voittaaksemme emmekä onnistuneet siinä. Onnea Yhdysvalloilla, he näyttivät että osaavat voittaa, sanoi Englannin päävalmentaja Phil Neville Fifa.comin mukaan.

– Jalkapallo voi olla julmaa. Meillä on ollut fantastinen matka. Kun saimme pilkun, käännyin vaihtopenkkiä kohti ja sanoin että me voitamme tämän, mutta niin ei käynyt.

Yhdysvallat puolestaan pääsee tavoittelemaan jo neljättä maailmanmestaruuttaan. Matkalla finaaliin se on kaatanut Englannin lisäksi emäntämaa Ranskan puolivälierissä ja Espanjan neljännesvälierissä. Menestymään tottuneen ryhmän rutiini on ollut liikaa vahvoillekin eurooppalaisvastustajille.

– Meillä on ollut vähemmän lepopäiviä kuin muilla ja vaikeampi reitti finaaliin kuin ehkä kenelläkään koskaan. Selvitimme kuitenkin tämän, ja se on mielestäni henkisen vahvuuden ansiota, sanoi Yhdysvaltain päävalmentaja Jill Ellis.