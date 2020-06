Uefalta kasa linjauksia: Mestarien liiga Portugaliin, Eurooppa-liiga Saksaan

Euroopan jalkapalloliitto Uefan päättäjät ovat paiskoneet viime kuukaudet töitä pystyäkseen viemään eurooppalaisen jalkapallokauden loppuun. Keskiviikkona Uefa julkisti videokonferenssissa läjän linjauksia niin menevän kuin tulevankin kauden läpiviemiseksi.

Maaliskuussa kesken kiivaimman pudotuspelivaiheen keskeytyneet miesten Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga viedään läpi turnausmuotoisesti yksiosaisina otteluina. Mestarien liiga pelataan loppuun Portugalin Lissabonissa 12.–23. elokuuta. Eurooppa-liigan huipennusta isännöivät Saksan Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen ja Köln 10.–21. elokuuta. Loppuottelu pelataan Kölnissä.

Uefa panttaa vielä kilpailujen jäljellä olevien neljännesvälierävaiheen otteluiden järjestämistä. Neljässä Mestarien liigan ja kuudessa Eurooppa-liigan otteluparissa on pelattu yksi ottelu, jolloin toinen joukkue menettää kotiedun, mikäli Uefa määrää pelit puolueettomalle kentälle.

– Emme halunneet tehdä vielä päätöstä, koska ensimmäiset osaottelut on jo ehditty pelata. Uskomme että (taudin) tilannetta on vielä aikaa arvioida, eikä päätöstä ole pakko tehdä näillä tiedoilla, Uefan edustaja Giorgio Marchetti kertoi tilaisuudessa.

Naisten Mestarien liiga pelataan loppuun Espanjan Bilbaossa ja San Sebastianissa 21.–30. elokuuta.

Arpaonnella valtava merkitys

Uefan mukaan myös karsinnat kauden 2020–21 Mestarien liigaan ja Eurooppa-liigaan pelataan poikkeuksellisesti yksiosaisina. Vain Mestarien liigan karsintojen pudotuspelikierros pelataan kaksiosaisena. Se kumpi karsinnoissa saa kotiedun, määräytyy arvalla. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti uskoo, että muutos sopii suomalaisjoukkueille.

– Mielestäni se on suomalaisille joukkueille etu. Olemme usein periaatteessa vähän altavastaajia, ja yksiosainen ottelu on meille ehkä parempi. Kotiottelu voi tietysti jäädä pelaamatta, jos arpaonni on huono. Jostain oli säästettävä aikaa, ja tällä tavalla säästetään, Lahti kommentoi STT:lle.

Suomalaisjoukkueista Mestarien liigaan karsii hallitseva mestari Kuopion Palloseura. Eurooppa-liigan lohkovaihetta tavoittelevat Inter, Honka ja Ilves. Karsinnat alkavat elokuun lopulla.

Loppuottelut siirtyvät

Mestarien liigan tämän vuoden loppuottelu Turkin Istanbulissa siirtyy vuoteen 2021. Pietari isännöi finaalia 2022, München 2023 ja Lontoo 2024. Eurooppa-liigan huipennus Puolan Gdanskissa siirtyy vuoteen 2021, Sevillan vuoro on 2022 ja Budapestin 2023.

Sen sijaan edellä mainittujen kilpailuiden voittajien välillä pelattavan kauden avaustapahtuman Super cupin isäntäkaupungit säilyvät samana, joten Super cup järjestetään Helsingissä alkuperäisen suunnitelman mukaan elokuussa 2022.

– Se on hyvä uutinen meille, ettei Super cup siirtynyt vuodella. Olympiastadion on iso laitos, jonne myydään ja suunnitellaan tilaisuuksia useaksi vuodeksi eteenpäin, Lahti sanoi.