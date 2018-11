Uimarien kausi lyhyellä radalla huipentuu Vaasan SM-kisoihin – Paitsi Mimosa Jallow valmistautuu Kiinan MM-kisoihin

Uinnin seuraavat kotimaiset arvokilpailut ovat edessä tämän viikon loppupuolella, kun Vaasassa kisataan lyhyen radan SM-mitaleista. Torstaista sunnuntaihin kestävissä kilpailuissa ratkotaan 25 metrin altaassa yleisen sarjan lisäksi vammaisuinnin ja nuorten Suomen mestaruudet.

Jyväskyläläiset uimaseurat Kampuksen Plaani ja Swimming Jyväskylä lähettävät Vaasaan tuttuun tapaan vankan joukon uimareita. Swimming Jyväskylää SM-kisojen sarjoissa edustaa yhteensä 22 uimaria. Plaanin edustajina Vaasassa nähdään 11 kilpailijaa.

– Pääsääntöisesti uimarimme ovat hyvässä kunnossa. Miesten sarjoissa etenkin Teemu Vuorela ja myös Janne Markkanen taistelevat mitaleista. Vammaisuinnin puolella Leo Lähteenmäki ottanee omansa, kuvailee Swimming Jyväskylän päävalmentaja Marjoona Teljo.

Vuorela lähtee tilastoaikojen perusteella selvänä suosikkina vahvimpaan lajiinsa eli 200 metrin sekauintiin. Murheitakin Swimming Jyväskylän riveistä löytyy, sillä 200 metrin sekauinnin tilastokakkonen, Miikka Ruohoniemi, kärsii olkapäävammasta.

– Katsotaan paikan päällä, mitä lajeja Miikka pystyy uimaan. Jos hän ei kykene kilpailemaan, vaikuttaa se kovasti menestysmahdollisuuksiimme myös viestilajeissa, Teljo harmittelee.

Tämän hetken jyväskyläläinen ykköstykki on Kampuksen Plaanin Mimosa Jallow. Hän on yksi kuudesta suomalaisuimarista, jotka on valittu Kiinassa joulukuussa kisattaviin lyhyen radan MM-kisoihin. Vaasassa Jallow ui kuudella henkilökohtaisella matkalla, joista jokaisella hän tilastoaikojen perusteella taistelee Suomen mestaruudesta. Elokuussa Jallow oli ainoa suomalainen, joka ylsi mitaliin pitkän radan EM-kisoissa Skotlannissa, kun hän nappasi pronssia 50 metrin selkäuinnissa.

– Meidän porukkaa lähtee hyvin erilaisista lähtökohdista Vaasaan. Mimosa valmistautuu MM-kisoihin, osalle porukasta tämä on loppuvuoden pääkilpailu ja osa saattaa hyvin sijoittumalla päästä vielä mukaan Pohjoismaiden mestaruuskisoihin, jotka kisataan Oulussa joulukuun alkupuolella, Kampuksen Plaanin päävalmentaja Mikko Alpola kertoo.

– Kovalla mielenkiinnolla SM-kisoihin osallistumme toki. Kiinnostavaa nähdä, millainen iskukyky on löytynyt. Mitaleista taistelevat Mimosan lisäksi ainakin Marlene Niemi ja Susanne Hirvonen, Alpola pohtii.

Myös viesteissä Kampuksen Plaanin naiset ovat viime vuosina perinteisesti loistaneet. Vaasassa Plaanin naiset osallistuvat 4x100 metrin vapaauinti- sekä 4x100 metrin sekauintiviestiin, ja lisäksi Plaanilla on joukkue 4x50 metrin sekajoukkueviestissä (kaksi naista ja kaksi miestä).

Kuten suurimmalle osalle Plaanin ryhmästä, Swimming Jyväskylälle Vaasan SM-kisat ovat lyhyen radan kauden päätavoite.

– Tähän laitetaan kaikki paukut. Joulukuussa osa ui kenties jotain pienempiä kisoja. Sitten alkaakin käytännössä valmistautuminen pitkälle radalle ja ensi kesään, Marjoona Teljo kertoo.



Uinnin lyhyen radan SM-kilpailut Vaasassa 15.-18. marraskuuta.