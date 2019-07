Uinnin kuusinkertainen olympiavoittaja Lochte palaa 14 kuukauden kilpailukiellosta, taustalla kielletty nesteytys ja Rion ryöstötarina

Uinnin kuusinkertainen olympiavoittaja Ryan Lochte palaa kisa-altaaseen 14 kuukauden kilpailukiellosta. Lochte, 34, osallistuu ensi viikolla Yhdysvaltain mestaruuskisoihin Palo Altossa lähellä San Franciscoa.

Yhdysvaltalainen Lochte joutui kilpailukieltoon käytettyään sääntöjen vastaisesti suonensisäistä nesteytystä. Hänen puuhansa paljastuivat, kun uimari laittoi sosiaaliseen mediaan kuvan itsestään nesteytyksessä. Hänellä ei ollut toimenpiteeseen erityislupaa.

Vuonna 2016 Lochte sai kymmenen kuukauden pannan sepitettyään ryöstötarinan Rion olympialaisissa. Tosiasiassa Lochte ja kolme muuta uimaria häiriköivät brasilialaisella bensa-asemalla ja yrittivät tarinalla peitellä jälkiään. He kertoivat muun muassa tulleensa ryöstetyiksi aseella uhaten.

Lochte on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä uimareista. Hänellä on 12 olympiamitalia ja 65 MM-mitalia. Menestys ei ole tuonut pelkkää auvoista eloa, sillä Lochte on muun muassa hakenut apua toipuakseen alkoholin haitoista.