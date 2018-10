Uintimaajoukkueen ykköstähdet erilaisista lähtökohdista MM-kisoihin

Uintimaajoukkue leireilee tällä viikolla Jyväskylässä tähtäimenään joulukuun puolivälissä Kiinan Hangzhoussa käytävät lyhyen radan MM-kisat. Maajoukkueen kirkkain toivo Hangzhoussa lienee elokuussa pitkän radan EM-kisoissa Glasgow´ssa pronssia 50 metrin selkäuinnissa kauhonut Mimosa Jallow.

– Ei mitali tuo minulle hirveästi mitään paineita. Kovia tuloksia minulta on odotettu jo pari vuotta, ja olen ollut koko ajan siinä hollilla. Enemmänkin sain siitä onnistumisesta lisää nälkää, Jallow toteaa.

– Onnistumisesta tuli lisää motivaatiota, kun tietää, että treeni puree ja vie minua eteenpäin. Jos ei olisi tullut mitalia tai SE-tuloksia, niin sitten olisi huoli, että tehdäänkö jotain väärin. Olen saanut rauhaa harjoitteluun.

Lyhyen radan kisat eivät ole takavuosina suosineet Jallow´ta. Kampuksen Plaanin 24-vuotias uimari lähtee kuitenkin innolla tuleviin koitoksiin.

– Käännöksiä olen parantanut aika paljon. Sen näki jo vuosi sitten, kun ennätykset paranivat reilusti. Toki siinä on ihan itse uinnillakin osansa. Jos on vauhtia, niin ei siinä niin käännökset vaikuta, Jallow paaluttaa.

– Sekä marraskuun SM- että MM-kisat ovat välitavoitteita. Tokion olympialaiset 2020 ovat takaraivossa ja sinne tähdätään koko ajan. Ei niille kuitenkaan voi vielä antaa liikaa painoarvoa, ettei siitä tule liikaa kuormaa.

Liukkonen painii yhä selkävaivojen kanssa

Neljän vuoden takainen EM-kisojen pronssimitalisti Ari-Pekka Liukkonen on paininut koko vuoden selkävaivojen kanssa. Alkusyksystä vaivoille saatiin diagnoosi, jonka myötä kuntoutus on saatu käyntiin.

– Koko vuosi on tosiaan mennyt alaselän vaivojen kanssa. Elokuussa saatiin kuitenkin tarkka selvyys tilanteesta ja sen jälkeen on pystytty kuntouttamaan vähitellen, Liukkonen selvittää.

– Siellä oli vähän kaikenlaista vinksallaan, mutta suurin oireilua aiheuttava tekijä oli yliliikkuvuus muutamassa nikamassa. Syyskausi mennään täysin selän ehdoilla.

Selkävaivoista huolimatta Liukkonen valmistautuu täyttä päätä loppuvuoden kisoihin, joskin kevennetyllä harjoitusohjelmalla.

– Yllättävän hyvin on kuitenkin saatu treenattua siihen nähden, miten paljon selkä vaikuttaa arkipäivän rutiineihin, kuten kengännauhojen sitomiseen.

Syksyn pääkisoissa Kiinassa Liukkosen tähtäin on sekaviestissä.

– Ihan luottavaisin mielin olen. Hyvällä mallilla ollaan menossa kohti Tokiota. Lyhyen radan kisoissa isoin ajatus on viestissä. Meillä on tosi kova sekaviestijoukkue. Hyvänä päivänä taistellaan jopa kirkkaimmista mitaleista, Liukkonen vannoo.

– Kevääksi on sitten tarkoitus saada ehjä harjoituskausi ja sitä kautta heti olympiarajat rikottua. Se toisi rauhaa harjoitteluun.

Jenna Laukkanen kovassa syyskunnossa – ”Lupaa hyvää koko kaudelle”

SC Vuokatin uimari Jenna Laukkanen puhkui hyvää syyskuntoa Suomen uintimaajoukkueen leirillä Jyväskylässä. Jo syyskauden maailmancupin kisoissa Laukkanen oli finaaleissa paraatilajissaan rintauinnissa.

– Kunto on yllättävän hyvä verrattuna siihen, että vielä on aika vähän treenattu tässä vaiheessa kautta. Olen aika yllättynyt, miten hyvin kunto on tullut esiin, Laukkanen sanoo.

– Toivotaan, että tämä lupaa hyvää koko kaudelle. Tärkeintä on kuitenkin se, että kroppa pysyy terveenä.

Viime kesänä Laukkasen rintauinti oli tukkoista. Uimisen ilo kuitenkin löytyi kuukauden paussin aikana.

– Siinä taisi olla enempi fyysistä kuin henkistä lukkoa. Loma teki tosi hyvää. Olin neljä viikkoa poissa altaasta. Unohdettiin menneet ja nyt keskitytään tulevaan. Käännetään uusi sivu kirjassa ja ruvetaan tekemään uutta stooria.

Syyskauden päätähtäin on Kiinassa uitavissa lyhyen radan MM-kisoissa joulukuussa.

– Olen asettanut itselleni kovat tavoitteet. Finaalipaikkoja tavoitellaan jokaisesta startista. Varsinkin pidemmillä matkoilla se on täysin realistista. Loppukilpailussa onkin sitten kaikki mahdollista, mutta se on sen ajan murhe, kaksinkertainen lyhyen ratojen EM-kultamitalisti toteaa.

Pelkästään rintauintispesialistiksi Laukkanen ei suunnittele ryhtyvänsä.

– Rintauinti tulee tosi luonnostaan, kun sille päälle sattuu. Olen nyt tykännyt uida muitakin lajeja, joten pidetään ne siellä mukana. Muuten se pelkkä rintauinti voi stressata liikaa päätä.