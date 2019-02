Urakka ei pelota, Suomen ykköstykit Niskanen ja Pärmäkoski luottavat kuntoonsa

Lauantai tuo Suomen hiihdon ykkösnimet ladulle Seefeldin MM-hiihdoissa. Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski saattavat hiihtää jopa viisi matkaa itävaltalaiskisoissa, sillä molemmat starttaavat myös sunnuntain pariviestiin.

Kumpikaan ei tunnu pelkäävän kuormituksen kasvamista liian suureksi, vaikka startteja tulee useita. Se kertoo luottamuksesta omaan kuntoon ja vireeseen.

Niskanen, 27, testaa lauantaina etenkin vapaan hiihtotavan osaamisensa kehittymistä. Hän on tehnyt valmentajansa Olli Ohtosen kanssa tinkimätöntä työtä luisteluhiihdon parantamiseksi, jotta kehittyisi yleishiihtäjänä. Perinteisellä hiihtotavalla hän on jo maailman ehdotonta eliittiä.

– Yritän kehittyä mahdollisimman hyväksi ja tehdä mahdollisimman hyvää tulosta. Motivointitekijänä tämä vapaan projekti on ollut iso mittari, Niskanen kertasi perjantaina joukkueen mediatilaisuudessa.

Pariviestissä hänellä ja Ristomatti Hakolalla on sunnuntaina mitalisauma, eikä Niskanen pelkää, että lauantainen 30 kilometrin hiihtäminen himmentäisi sitä. Hän kestää kyllä, koska takana on vuosien harjoittelu.

– Minulla on aika vähän kilpailuja alla, joten tässä on hyvä sauma nostattaa virettä kahden kisan kautta kohti päämatkaa. Sunnuntaikin on silti mielenkiintoinen, ja hyvä kisamatka Ristomatille ja minulle.

Hänen pääkilpailunsa Seefeldissä on ensi viikon keskiviikkona hiihdettävä 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla, jolla hän puolustaa mestaruutta. Pärmäkosken päämatka, perinteisen kymppi, odottaa jo tiistaina.

Leiri viritti Pärmäkosken

Suksien vaihdolla ryyditetty yhdistelmäkisa on ollut parina viime talvena Pärmäkosken mitalilaji. Lahden MM-kisoissa hän hiihti matkalla hopealle ja viime talven olympialaisissa pronssille. Henkilökohtaista mitalia Pärmäkoski tähyää myös Seefeldistä.

– En voi sanoa, että haluan hiihtää neljättä sijaa. Niitä on tullut maailmancupissa ihan riittävästi, Pärmäkoski tuumasi.

Mitali vaatii kaiken onnistumista, sillä etenkin venäläiset ovat nostaneet tasoaan. Alkukaudesta Pärmäkoski pääsi palkintosijalle, kolmanneksi, maailmancupissa vain kahdesti: joulukuussa Davosissa vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä ja tammikuun alussa Tour de Ski -kiertueen kokonaistilanteessa.

Pärmäkoski tuntee kuitenkin olevansa viimeistelyleirin jäljiltä kauden parhaassa kunnossaan. Italian Seiser Almissa leireileminen takasi hyviä harjoituksia, mutta myös lepoa alkukauden tiiviin kisaamiseen jäljiltä.

– Nyt olen viikon odottanut, että pääsen hiihtämään kilpaa, Pärmäkoski sanoi.

Hän joutuu lauantaina matkaan uusilla monoilla, sillä viisi vuotta palvellut kenkäpari meni vaihtoon rikkoutumisen takia.

– Tämä uusi skiathlonmono on ollut jalkaan poikkeuksellisen mukava jo uutena. Sillä on jo paljon kilometrejä alla, Pärmäkoski kertoi.