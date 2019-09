Urakkamies Ruusuvuori ja Kontinen hävisivät nelinpelin Itävallan huippuparille – "Aina ei kulje yhtä hyvin"

Suomen nelinpelipari Henri Kontinen ja Emil Ruusuvuori hävisi lauantaina Davis Cup -maaottelussa Itävallan kokeneille Jürgen Melzerille ja Oliver Marachille erälukemin 6–7 (5–7), 2–6.

Suomi vaihtoi taktisena vetona ykköspelaajansa Ruusuvuoren pelaamaan Kontisen kanssa Harri Heliövaaran sijasta. Nelinpeli oli hyvin tärkeä maaotteluun kannalta, sillä ennakkoon arvioiden Itävallan Dominic Thiem voittaa molemmat kaksinpelinsä.

Espoo Areenan kenttä palkitsi hyvästä syöttämisestä, ja murtojen saaminen oli hankalaa. Nelinpelin ensimmäinen erä eteni näin katkaisupeliin, jossa Itävalta sai minibreikin Ruusuvuoren epäonnistuttua koholyönnissä lähellä verkkoa.

Suomalaiset selvittivät yhden eräpallon, mutta toista eivät.

Toisessa erässä Kontinen ja Ruusuvuori vaikuttivat aluksi teräviltä, ja syötönmurtokin tuntui mahdolliselta. Niukka erätappio näkyi kuitenkin aavistuksenomaisena hermostuneisuutena, ja vastaavasti Itävallan pari pystyi rentoutumaan.

Niinpä viidennessä pelissä kävi toisin päin, ja punapaidat ottivat ottelun ensimmäisen varsinaisen breikin.

Vieraiden kannattajajoukko alkoi saada äänensä kuuluviin, kun suomalaisyleisö oli ikään kuin odottavalla kannalla. Kontinen ja Ruusuvuori eivät saaneet kunnon mahdollisuutta murtoon, ja Itävalta oli pelin päässä ottelun voitosta.

Melzer ja Marach saivat Ruusuvuoren syöttäessä ensimmäiset ottelupallonsa. Niistä toinen tuotti tulosta.

Tappio ei ollut sinänsä yllätys, sillä Itävallan pari on pelannut tänä vuonna yhdessä muutenkin kuin maajoukkueessa. Yhdysvaltain avoimissa he pelasivat puolivälierissä.

"Emil sopii hyvin, ja Harri sopii hyvin"

Kontinen ja Ruusuvuori sen sijaan olivat pelanneet aiemmin yhdessä vain kerran, ja senkin kotimaisessa liigassa useampi vuosi sitten.

– Olemme kuitenkin harjoitelleet paljon yhdessä. Emil sopii hyvin, ja Harri sopii hyvin, Kontinen sanoi.

Ruusuvuori ei ollut kommentoimassa nelinpeliä, sillä hänellä oli urakkapäivä. Puoli tuntia nelinpelin jälkeen alkoi kaksinpeli Thiemiä vastaan.

Kontinen sanoi nähneensä itävaltalaisilta muutaman pelin vuoden aikana.

– He pelasivat paremmin kuin mitä olen nähnyt heidän pelaavan. He syöttivät todella hyvin ja tällä kentällä on silloin vaikea palauttaa.

Kontisen syksy jatkuu tuttuja latuja. Hän lähtee vakioparinsa John Peersin kanssa seuraavaksi Aasiaan. Suomalainen ei ollut huolissaan, vaikka viime aikoina ei ole tullut voittoja aivan entiseen malliin.

– Aina ei kulje niin hyvin. Tulee hyviä ja huonoja jaksoja.