Urheilu ei ole kovinta ydintä, urheilija on – Lue eläkkeelle jäävän Ilkka Kulmalan jäähyväisessee, jonka hän kirjoitti Vieskerin vieraana

Joka aamu heti kohta seitsemän perästä Viesker talutetaan omaan aitaukseensa.

On valo tai pimeä. On päivä kallellaan hyvään tai huonoon. Keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella.

Taluttaminen on muodollisuus. Herrasmies kävelisi itsekin. Viisinkertainen ravikuningas ja 1498 jälkeläistä siittänyt ”Gigolo-Kölli” on itsenäinen ori. Nuorena Viesker oli vilkas, energinen ja hiton nopea, vanhuksena levollinen, vekkulimainen ja tarkkaavainen.

Se hakee turvallaan maasta huhtikuun ensi vihreää ja seuraa kahta ihmistä läheisellä bussipysäkillä. Kun bussi tulee ja vie ihmiset, Viesker laskee katseensa.

”Ehtivät sentään.”

Ori täyttää kesäkuussa 30 vuotta. Se on hevoselle korkea ikä. Alkaa lähennellä ihmisen mittatikussa sataa vuotta.

– Viesker on täällä, osaomistaja Kari Ahokas sanoo.

Ahokas osoittaa sydänalaansa.

Vieskerin on hyvä. Siitä pidetään huolta.

Kuollut lapsuuden sankari

Vuosia sitten teini-ikäinen poika tuijotti kauhistuneena lehdessä ollutta kuvaa moottoripyöräilijän kolhiintuneesta kypärästä. Tuokio ennen kuvan ottamishetkeä kypärä oli suojannut – sen oli ollut tarkoitus suojata – Jarno Saarisen päätä.

Nyt Saarinen oli kuollut. Italialainen Renzo Pasolini oli kaatunut Monzan TT-radan Curva Grandessa öljyläikkään. Heti takana tullut Saarinen ei ehtinyt väistää, hän ajoi Pasolinin päälle. Molemmat menehtyivät.

Poika ei voinut käsittää. Moottoripyöräily oli riistänyt hänen suurimman idolinsa. Urheilu oli tehnyt tempuista sietämättömimmän: tappanut ihmisen.

Tunnekuohussaan poika ei kyennyt ajattelemaan rationaalisesti. Hänen mieleensä ei juolahtanut, että ilman ratamoottoripyöräilyä turkulainen insinööri Jarno Saarinen ei olisi koskaan ollut hänen sankarinsa.

Hän tunnisti vain absurdin vihan, mikä kohdistui urheiluun.

Elettiin toukokuuta 1973. Kuva kypärästä oli vastenmielinen. Se ei ole sittemmin irronnut pojan päästä.

Viiltävien kokemusten kokoama

Jo kohta tuli vastaan helmikuu 2018.

Teini-ikäinen poika oli kasvanut räpiköiväksi aikuiseksi, viiltävien kokemusten kokoamaksi olennoksi, jonka olisi luullut jo jonkin verran ymmärtävän urheilijaa.

Mitä vielä. Vaikka oli niin murehtinut Saarisen poismenoa, aikuinen poika ymmärsi vain urheilua.

Korealaisessa Gangneungin kaupungissa hän antautui toimittajakollegansa kanssa monipäiväiseen väittelyyn.

Kysymyksenasettelu oli hapanta piimää: ”Kestääkö ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen pää olympiatulen valon?”

Hän väitti, että ei kestä. Kollega, että kestää.

Mitalisaldo on pelkkä reunahuomautus

Tympeää. Hän ajatteli vain mitaleja, heijasteli Kaisa Mäkäräisen henkistä vahvuutta ja persoonallisuutta urheilun yksisuuntaisella, helpolla ja heppoisella mitalipeilillä.

Se poika ei vieläkään käsittänyt, että urheilu ei ole lopulta kovin tärkeä, urheilija on. Kaisa Mäkäräisen mitalisaldo on pelkkää reunahuomautusta, Kaisa Mäkäräinen ei.

Saattaa olla, että suuren suomalaisen ampumahiihtäjän polvet tärisivät enemmän olympiapenkalla kuin muiden isojen kisojen penkalla. Mutta se ei ole väittelyn väärti eikä kornia. Se on osa urheilijaa ja siitä kasvaa hänen tarinansa, joka ei ole muiden omaisuutta kuin pinnallisilta rippeiltään.

Ihminen, joka taistelee olympiamitaleista tarjoaa itsensä julkisuudelle. Hän on rohkea ja arvokas. Teeskentelemättömänä, omanlaisenaan ja ainutlaatuisena.

Pään kestävyys kilpailussa on sivuseikka. Kestää eli ei.

Loputtoman lämmin katse

Kari Ahokas murtaa Vieskerille ruisleipää.

– Olemme erottamattomat, Ahokas sanoo.

Viesker ei sano mitään. Kylmäveriori katsoo isäntäänsä silmillä, joiden välissä on pikantti valkoinen täplä.

Sen katseen tuvassa on loputon lämmin.

Aina ravihevosen kohtalo ei ole kaunis. Kun tienestit on tienattu, ravit ravattu ja jälkeläisiä riittävästi maailmaan jumpsutettu, alkaa olla teurastuksen aika. Tuottamaton hevonen on huono hevonen.

– Minä en ajattele, että Vieskerillä olisi rahassa laskettava arvo, Ahokas toteaa.

– Ajattelen, että se on enempi kuin kaveri. Se on antanut minulle niin paljon, että nyt on minun vuoroni antaa sille.

Viesker oli mukana 169 startissa, voitti niistä 136. Palkintorahoja kertyi 1 154 422 euroa, siitosoriin palkkiot päälle. Aikoinaan numerot ja tilastot merkitsivät paljon, ne toivat omistajille elannon.

Nyt merkitsee jokin aivan muu.

– Olisi väärin antaa Viesker pois, Ahokas kuittaa.

Huippu-urheilijatkin luokitellaan ihmisiksi

Vieskeristä pidetään huolta.

Ehkä olisi hyvä pitää huolta niistäkin huippu-urheilijoista, jotka luokitellaan ihmisiksi.

Urheilun nimissä tehdään ja väännetään tavoilla, joista minun olisi kuulunut kaikkina näinä vuosina kirjoittaa enemmän. Urheilussa on jotain hyvin hienoa, suorastaan runsaan suurenmoista, mutta se on myös kuin roskalautta avomerellä. Se kerää turhamaisuutta, valtaa ja häiriintynyttä koodistoa.

Kun jääkiekkoilija saa uransa neljännen aivovamman, häntä ei näy enää kokoonpanossa. Ajan myötä pelaaja unohtuu. Itse hän ei pääse ehkä koskaan ulos rajatusta kehästä, jonka avojääpommit ovat päähän moukaroineet.

Urheilu voi hyvin, urheilija ei niinkään.

Urheilujohtajat, angstiset valmentajat, laskelmoivat agentit, humalahakuinen kansa. Mihin he pyrkivät ja me pyrimme? Rahastukseen ja menestykseen, euroihin ja kultamitaleihin.

Ei se ole väärin.

Väärin on se, jos rankkaamme rahastuksen, menestyksen, eurot ja kultamitalit ihmisen edelle.

Osa on olla onnellinen

Iso aitaus on pyhitetty yksin Vieskerille. Se tallustelee laitumensa toiseen laitaan.

Hevonen on niin tyytyväinen, niin tyyni ja yhtä puuta takana nousevan nuoren koivikon kanssa. Köllin osa on olla onnellinen.

Oriin ei ole tarvinnut koskaan lukea sosiaalisesta mediasta, mitä mieltä siitä ollaan.

Sitä ei ole koskaan vihattu. Sillä ei ole ollut koskaan syytä vihata. Viesker on lapsirakas.

Voimallinen rauha laukaalaisessa tuulessa

Minulla oli vuosikaudet foorumi.

En osaa sanoa, käytinkö mahdollisuuteni hyvin vai huonosti. Lukijat osaavat. On upeaa, että he ovat olleet niin montaa mieltä.

Olen yrittänyt tulkita urheilua. Olen yrittänyt rakastaa sitä ja rakastanutkin. En vihannut. Tai katkeroitunut.

Miten monta kertaa olen tämän kirjoittanut? Ei väliä, kirjoitan vielä kerran. Seitsemän vanhana itkin joka kerta, kun SaiPa hävisi. Niistä kyynelistä olisi täyttynyt yksi NHL-mittoihin rajattu jääkiekkokaukalo.

Nyt olen itkeä, kun näen Vieskerin voimallisen rauhan laukaalaisessa tuulessa. Tai liikutun, kun palautan mieleen kuvan Ronja Savolaisesta. Kuinka Espoossa odotettiin videotuomiota maalista, joka olisi merkinnyt Naisleijonien maailmanmestaruutta. Kuinka areenan ämyreistä tuutattiin Olen suomalainen -kappaletta, kuinka Ronja Savolainen odotti, jännitti, lauloi ja jammasi niin, että kaikki muutkin alkoivat jammata.

Värisen vähän, kun toivon, että olisin ymmärtänyt urheilijaa edes pikkuisen paremmin.

Minulle huippu-urheilu on merkinnyt työtä ja viihdettä.

Urheilijoille se on merkinnyt elämää.

Paikka katsottuna

Viesker seurailee Beatles-tukkansa alta, kun teemme lähtöä.

”Mitähän nuokin olivat?”

Se palaa iltapäivällä talliinsa. Aamulla taas takaisin aitaukseen tsekkaamaan, onko naapurin tamma ulkosalla.

Kun kurvaamme valtatielle, autoradio soittaa Gloria Gaynorin diskohumppaista voimabiisiä: I Will Survive (jään henkiin).

Ei. Emme me jää, lopulta ei Vieskerkään.

”Sille on katsottu paikka kotipihasta”, Kari Ahokas sanoo.

Katso videolta, kuinka kuninkuusravivoittaja Viesker nauttii keväästä ja eläkepäivistä.