Urheiluliitto valitsi kymmenen urheilijaa Supertalentti-ryhmään

Suomen Urheiluliitto (SUL) on valinnut kymmenen urheilijaa Supertalentti-ryhmään osana huippu-urheiluvalmennuksen tehostamista.

Ryhmään pääsivät keihäänheittäjä Oliver Helander, seitsenottelija Maria Huntington, korkeushyppääjä Ella Junnila, moukarinheittäjä Aaron Kangas, pituushyppääjä Taika Koilahti, keihäänheittäjä Anni-Linnea Alanen, kestävyysjuoksija Nathalie Blomqvist, korkeushyppääjä-kolmiloikkaaja Jessica Kähärä, keihäänheittäjä Topias Laine ja moniottelija Saga Vanninen.

– Supertalentti on valmennuksen tehostamisryhmä. Sen tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliselle läpimurrolle, Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola kertoo tiedotteessa.

– Koko ryhmän osalta puhutaan tuesta, joka voi vuositasolla nousta kuusinumeroiseen lukuun. Jokainen valituista urheilijoista kuuluu myös SUL:n Team Finland-, EM- tai nuorten EM-valmennusryhmään, Niemi-Nikkola sanoo.

Ryhmässä ei ole tiettyjä tukisummia, vaan jokaiselle urheilija-valmentajaparille laaditaan oma tuki.

– Kuten nimilistasta näkee, puolet ryhmästä on urheilijoita, jotka ovat jo näyttäneet kykynsä kilpailla aikuisten kansainvälisellä tasolla, ja sitten on nuoria, joilla siihen on hyvät edellytykset tulevaisuudessa, Niemi-Nikkola sanoo.

Kaikkiaan SUL valitsi kauden 2020 valmennusryhmiin yli 80 urheilijaa.