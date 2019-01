Urho avasi vuoden voitolla – ”Kaukalossa nähtiin liikkuva ja tehokas Urho”

Suolahden Urho avasi uuden vuoden voitokkaasti, kun lauantaina Suolahdessa käydyssä koitoksessa kellistyi nokialaisseura Pyry AK 6-2 (0-0, 1-2, 5-0) –lukemin. Voitto oli jääkiekon II-divisioonassa (Häme/Keskimaa) pelaavalle suolahtelaismiehistölle sesongin kuudes.

– Ensimmäinen erä meni, varmaan molemmilta joukkueilta, tuntuman ja rytmin hakemiseen. Toisen erän jälkimmäisestä puoliskosta eteenpäin oltiin kuskin paikalla, vaikka kahden erän jälkeen taululla olikin 1-2 lukemat, Urho-luotsi Jarmo Rintamaa kertasi.

– Toisen erätauon oleellisimmat ohjeet olivat, että säilytetään liike, tylyyttä maalintekoon ja säilytetään puolustusvalmius, Rintamaa lisäsi.

Urhosta tehomerkinnöille kamppailussa ylsivät Antti Temonen (3+0), Janne Mäkiaho (1+1), Jarmo Tirkkonen (0+2), Ilmari Åsenbrygg, Kristian Liimatainen (1+0), Krisse Huupponen, Toni Pekkala, Santtu Tarvainen, Matias Kunelius, Roope Vainikainen ja Lasse Riitesuo (0+1). Suolahtelaisveräjällä pelannut Riku-Petteri Luoma torjui taiston tuoksinassa 34 nokialaislaukausta.

– Pidimme puolentoista viikon mittaisen harjoitustauon, että kaikki saisivat nollattua ajatukset jääkiekosta ja viettää enemmän aikaa läheistensä kanssa. Uskon, että tämä kantaa hedelmää kevään koitoksiin, sillä pienen hakemisen jälkeen kaukalossa nähtiin nyt liikkuva ja tehokas Urho.

Seuraavan kerran Urho on tositoimissa ensi viikonloppuna, jolloin ohjelmassa on kaksi mittelöä. Lauantaina kotijäällä vastaan luistelee K-Ahma Valkeakoskelta ja sunnuntaina on edessä vierasvääntö Koillis-Pirkan Kiekkoa vastaan (Mänttä).

– K-Ahma on liikkuva ja laadukkaasti hyökkäävä ryhmä. KPK puolestaan varmasti himoitsee pisteitä hävittyään edellisen kohtaamisemme ”Murskaamossa”.