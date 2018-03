Urho kiekkoili Kakkoseen – ”Saatiin homma pakettiin viikon etuajassa”

Suolahden Urhon edustusmiehistö pelaa ensi kaudella jääkiekon II-divisioonassa. Suolahtelaisjoukkueen sarjanousu oli viikonloppuun lähtiessä jo lähes varma, mutta sen toteutuminen vaati vielä yhtä voittoa.

– Tunnelmat ovat tietenkin aivan mahtavat ja fiilikset katossa! Syksyllä asetettiin tavoitteeksi sarjanousu ja kun tavoitteen saavuttaa, niin se on tietenkin hyvä asia, Urho-käskijä Kimmo Keisanen hehkutti tuoreeltaan.

–Olemme tahkonneet pitkään kolmosdivisioonaa ja nousukarsinnoissakin taidettiin olla nyt kolmatta kautta peräkkäin. Nyt tuli palkinto ja fiilikset ovat hyvät, kun saatiin homma pakettiin vielä viikon etuajassa, Urho-kapteeni Sami Pekkala puolestaan fiilisteli.

Lauantaina vieraskaukalossa vastassa ollut – ja niin ikään Rautaliigaan nouseva – Ikurin Vire oli kotijäällään Urhoa etevämpi maalein 9-7 (2-2, 4-2, 3-3). Suolahtelaismiehistöstä tehopisteille ylsivät Olli Kuusjärvi (2+1), Kristian Liimatainen (2+0), Teemu Raatikainen, Lasse Riitesuo (1+1), Alex Vanhala (0+2), Joni Aho (1+0), Sami Pekkala, Jere Suonikko, Toni Pekkala, Juuso Koskinen, Matias Kunelius ja Roope Vainikainen (0+1). Urho-veräjällä pelannut Jussi Pinoniemi torjui kamppailun tuoksinassa 36 laukausta.

– Pelasimme sarjan ylivoimaisesti parasta ja kokeneinta joukkuetta vastaan, mutta emme saaneet omaa peliämme halutulle tasolle. Roikuttiin mukana, mutta heitä vastaan pitäisi olla koko ajan täysillä mukana, jos aikoo voittoon yltää, Kimmo Keisanen kertasi.

Sunnuntaina sarjanousun varmistaneessa kotiottelussa Urho sai vastaansa Pirkkalan Pingviinit, joka kukistui lopulta 9-5 (3-1, 5-0, 1-4) –päätöslukemin. Pistemerkinnöille isännistä nousivat Kristian Liimatainen (3+2), Kim Nabb (2+3), Jere Suonikko (1+3), Alex Vanhala (0+2), Petteri Arkko (1+1), Jari Oranen, Teemu Raatikainen (1+0) Sami Pekkala, Toni Pekkala ja Roope Vainikainen (0+1). Suolahtelaismaalilla torjuntavuorossa ollut Lasse Palhomaa merkkautti tililleen 19 koppia.

– Sovittiin joukkueen kanssa etukäteen, että tämä peli klaarataan kotiin. Pöhinää ja toimintaa oli kaukalossa sen verran, että tavoitteessa lopulta myös pysyttiin. Viimeisen erän ajan lähinnä odoteltiin vain päätösvihellystä, Urho-käskijä summasi sunnuntain mittelöä.

Urholla on ohjelmassaan vielä yksi koitos, kun se kiekkoilee karsintasarjan päätösmittelön ensi lauantaina Suolahdessa. Murskaamossa kello 17 käynnistyvässä kamppailussa vastaan luistelee KOOVEE II Tampereelta.

– Luvassa on varmasti hieno spektaakkeli, sillä kyseessä on samalla myös 25 vuoden ajan Urho-paidassa pelanneen Jari Orasen viimeinen ottelu Urhon edustuksessa. Ohjelmassa on siis nousujuhlien lisäksi myös Jarin juhlat, Kimmo Keisanen paalutti.

”Tämä on iso palkinto koko joukkueelle”

Rautaliigaan nousu merkitsee paljon paitsi suolahtelaiselle, niin samalla myös koko keskisuomalaiselle jääkiekolle. II-divisioonassa ei liiemmin ole tältä alueelta joukkueita nähty, joten siltäkin kantilta Urho tuo nousunsa myötä raikkaan tuulahduksen rautaliigajäille.

–Kokonaisuutena tämä on iso palkinto koko joukkueelle. Laaja pelaajamateriaali oli yksi menestyksemme suurimmista tekijöistä, sillä kaikki pelaajat pysyivät mukana alusta loppuun asti. Osa pelaajista sai hieman vähemmän peliaikaa, mutta silti hekin jaksoivat olla joukkueen mukana, Kimmo Keisanen kommentoi.

– Kausi on ollut kokonaisuudessaan hieno matka joukkueen kanssa. Jos nyt mietitään aikaa taaksepäin syksyyn, niin koko ajan ollaan menty eteenpäin. Olemme pelanneet nousujohteisesti koko kauden ajan ja lauantaina päästään vielä pistämään viimeistä naulaa pakettiin, Sami Pekkala lisäsi.

Urho-kippari antaa joukkueen menestyksestä kiitosta paitsi valmennukselle ja joukkuekavereilleen, niin luonnollisesti myös illasta toiseen töitä paiskoville talkoovoimille.

– Taustajoukkoja täytyy kiittää aina huoltajia myöten, sillä he tekevät kauden aikana älyttömät määrät töitä. He kaikki ansaitsevat ison hatunnoston.