Useat suomalaiskiekkoilijat onnistuivat maalinteossa uudenvuodenaaton NHL-kierroksella.

Nashvillen Miikka Salomäki vastasi joukkueensa toisesta maalista Washingtonia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Nashvillen 6–3-vierasvoittoon. Nick Bonino antoi aivan maalivahdin edestä juonikkaan syötön maalin edustalle luistelleelle Salomäelle, joka laittoi kiekon avopaikasta verkon perukoille. Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 22 kertaa.

Voitto katkaisi Nashvillen kuuden ottelun tappioputken. Edellinen vierasvoitto oli niinkin kaukaa kuin marraskuun 10. päivältä, jolloin Nashville voitti Dallasin 5–4.

New Jerseyn Sami Vatanen teki maalin ja ansaitsi syöttöpisteen, kun New Jersey voitti kotonaan Vancouverin 4–0. Voitto oli New Jerseylle kolmas putkeen. Joukkueen 22-vuotias tulokasmaalivahti Mackenzie Blackwood torjui 25 kertaa ja pelasi toisen peräkkäisen nollapelinsä.

Pittsburgh tukevassa voittoputkessa

Pittsburgh pidensi voittoputkeaan jo kuuteen otteluun, kun se kukisti Minnesotan vieraissa 3–2. Pittsburghin Phil Kessel teki maalin ja nappasi kaksi syöttöpistettä, ja Sidney Crosby kirjautti 1+1-tehot.

– Varmasti moni asia on vaikuttanut (voittoputkeen). Maalivahtityöskentelymme ilman muuta. Emme voita näitä pelejä ilman hienoja torjuntoja, joita nämä jätkät ovat esittäneet. Mielestäni meidän täytyy kuitenkin vielä parantaa, Crosby pohdiskeli NHL:n nettisivuilla.

Minnesotan Mikko Koivu teki ottelun avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu noin viisi ja puoli minuuttia. Koivu luisteli hyökkäysalueelle vapaana ja laukoi kiekon maaliin Nino Niederreiterin syötöstä. Lisäksi Koivu ja joukkuetoveri Mikael Granlund hankkivat syöttöpisteet Minnesotan toisesta ja viimeiseksi jääneestä maalista, jonka viimeisteli Zach Parise.

San Jose Sharksin Joonas Donskoi osui tolppien väliin kaksi kertaa Calgarya vastaan käydyssä ottelussa, josta kehkeytyi varsinainen maali-iloittelu. Peli päättyi lopulta Calgaryn 8–5-kotivoittoon.