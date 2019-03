Uskomaton trilleri jätti Norjan ja Ruotsin pelaajat sekaviin tunnelmiin – "Pukukopissa on raskas tunnelma"

Norja ja Ruotsi ovat pelanneet dramaattisen tasapelin jalkapallon EM-karsinnoissa. Ruotsi nousi Oslossa pelatussa värikkäässä ottelussa kahden maalin takaa-ajoasemasta johtoon, mutta joutui lopulta tyytymään 3–3-tasapeliin.

Kotijoukkue Norja eteni ensimmäisen tunnin aikana 2–0-johtoon Björn Johnsenin ja Joshua Kingin maaleilla. Ruotsille vihellettiin pilkku 20 minuuttia ennen peliajan loppua, ja vaikka Rune Jarstein onnistui torjumaan Andreas Granqvistin yrityksen, Viktor Claesson iski paluupallosta kavennuksen.

Norja oli edelleen matkalla kohti makeaa voittoa naapurimaasta, mutta 86. minuutilla Ruotsi tuli tasoihin hieman onnekkaastikin. Robin Quaisonin laukaus ohjautui sisään norjalaispuolustaja Håvard Nordtveitin kautta.

Lisäajan avausminuutilla Quaison sitten masensi kotiyleisön täysin ohjaamalla pallon maaliin lantiollaan Claessonin keskityksestä. Ruotsi oli jälleen tehnyt Ruotsit, ja Norjan vahva alku näytti kuivuvan kasaan.

Ottelu ei kuitenkaan ollut ohi, ja lisäajan seitsemännellä minuutilla vaihtomies Ola Kamara puski Norjan tasoihin Martin Ödegaardin kulmapotkusta.

Norjalaisten tunnelmat olivat vuoristoratamaisen ottelun jälkeen sekavat.

– On se tietysti kitkerää. (Maalivahti) Rune pelasi fantastisen ottelun ja torjui myös pilkun. Meidän olisi pitänyt purkaa se. On selvää, että pukukopissa on raskas tunnelma kun menetät 2–0-johdon Ruotsia vastaan näin tärkeässä ottelussa, sanoi tasoitusmaalin tenyt Kamara.

– Olemme pettyneitä, mutta tasapeli ei ole täysi katastrofi.

Norjan ruotsalainen päävalmentaja Lars Lagerbäck sanoi yllättyneensä siitä, kuinka avointa peli oli.

– Menetimme vähän fokusta. Kun johtaa 2–0, ei tarvitse ottaa niin paljon riskejä, Lagerbäck totesi.

– Hyvin outo ottelu, totta kai se (tasoitus) tuntui tosi kivalta. Jotenkin se symboloi tätä ottelua.

"Olimme parempia"

Sekavissa tunnelmissa oli myös Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson, joka oli sekä pettynyt, iloinen että ylpeä.

– En tiedä olenko ollut näin ristiriitaisissa tunnelmissa ottelun jälkeen koko 37-vuotisen valmentajanurani aikana, Andersson kertoi.

Ruotsalaisia kismitti se, etteivät he saaneet käännettyä pelillistä hallintaansa kolmeksi pisteeksi. Ruotsi vei pallonhallinnan 60–40.

– Mielestäni me olimme parempi joukkue. Olimme parempia koko ottelun ajan. Totta kai he johtivat 2–0, mutta se ei kuvastanut ottelua. Tämä tuntuu enemmän tappiolta kuin tasapeliltä, sanoi Quaison, joka on nyt tehnyt maalin molemmissa Ruotsin karsintaotteluissa.

F-lohkoa johtaa puhtaalla pelillä Espanja, joka haki tiistaina 2–0-vierasvoiton Maltasta. Ruotsi on neljässä pisteessä, Norja avasi nyt pistetilinsä.

Sveitsiltä täydellinen romahdus

3–3-tasapelin pelasi Pohjoismaista myös Tanska, joka nousi Baselissa kolmen maalin takaa tasapeliin Sveitsiä vastaan.

Sveitsi johti tauolla 1–0 ja ottelu näytti ratkeavan viimeistään silloin, kun Breel Embolo vei kotijoukkueen 3–0-johtoon 76. minuutilla. Sveitsi kuitenkin suli käsittämättömällä tavalla viimeisen kymmenminuuttisen aikana.

Ensin Mathias Jörgensen kavensi 84. minuutilla, mikä sai isäntien pelin hajoamaan. Christian Gytkjär teki Tanskan toisen maalin neljä minuuttia myöhemmin, ja Henrik Dalsgaard puski 3–3-tasoituksen lisäajan kolmannella minuutilla.

– Tämä ei ole tuuria. Se että pystyy nousemaan tasoihin Sveitsin kaltaista joukkuetta vastaan kertoo luonteestamme. Se on fantastista, sanoi Tanskan päävalmentaja Åge Hareide.

Sveitsi on kahden pelin jälkeen neljässä pisteessä, Tanskalle ottelu oli karsintojen ensimmäinen. D-lohkoa johtaa kuudella pisteellä Irlanti.