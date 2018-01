Uudenvuoden hölmöilyistä lähtöpassit Kouvojen jenkkipelaajille – "Kiusallista kaikille osapuolille"

Koripalloseura Kouvolan Kouvojen ilmoitus miesten joukkueensa pelaajan James Sinclairin ja naisten joukkueensa Kouvottarien pelaajan Whitney Frazierin potkuista on nostanut kohua. Kumpikin lukeutuu joukkueensa tärkeimpiin pelaajiin, mutta seuran toiminnanjohtaja Eero Lehtisen mukaan muuta mahdollisuutta ei jäänyt.

– Käytös kentän ulkopuolella on ollut sellaista, mikä tämän aiheutti, Lehtinen kertoo.

Lehtinen vahvistaa tiedot, joiden mukaan kaksikon ”käytös” liittyy uudenvuodenjuhlintaan. Kouvolan Sanomien mukaan on ”helppo järkeillä, että kaksikko on ajautunut uudenvuoden kieppeillä jonkintasoiseen yhteenottoon”. Lehtinen ei kuitenkaan halua tarkemmin kertoa, mistä on ollut kyse.

– Sinne (uuteenvuoteen) se osui. Silloin hölmöillään isommallakin porukalla, Lehtinen toteaa.

– Kiusallista kaikille osapuolille, ja meidän oli pakko reagoida. Olemme vastuussa meidän yhteisöllemme ja tukijoillemme. Johonkin täytyy raja vetää.

– Ainahan urheilevan nuorison kanssa kaikenlaista sattuu, ihmisiähän he ovat. Kyse on siitä, mikä on ookoo ja mikä ei. Heidän pitäisi olla roolimalleja, meidän taaperoikäisistä alkavalle yhteisölle.

Sinclair ja Frazier saivat tiedon sopimusten purusta seurajohdolta. Selitykset eivät auttaneet.

– Ihmisellä on aina taipumus toivoa parasta ja yrittää selitellä, mutta kun päätös on tehty, se on aika suoraviivaista sitten, Lehtinen kuvaa tilannetta.

Korvaajia on kartoitettu kovalla kiireellä. Helppoa se ei ole, sillä Sinclair (pistekeskiarvo 15,6) ja Frazier (17,5 ja levypallokeskiarvo 9,5) ovat olleet arvokkaita.

– Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että ensimmäinen korvaava pelaaja on meillä jo tänä viikonloppuna. Äkkiä tapahtuu, ja sitten päästään siihen rakentavaan arkeen taas. Ei jäädä tätä vatvomaan, homma jatkuu, Lehtinen painottaa.

– Jos oikein hyvin käy, saattaa olla parannustakin ilmapiiriin. Pelaajavaihdokset ulkomaalaispelaajien tapauksissa ovat aina vähän arpapeliä, vaikka heitä kuinka scoutataan. Vasta peli näyttää, miten sopii kokoonpanoon, pelityyliin ja kemioihin.

