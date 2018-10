Uudistunut JBA aloittanut kauden mukavasti – ”Täytyy muistaa antaa aikaa ja tilaa pelaajille kasvaa rooleissaan”

Jyväskylä Basketball Academy on aloittanut kauden koripallon 1A-divisioonassa mukavasti, vaikka kauden ensimmäisestä kotiottelusta parisen viikkoa sitten tulikin tappio. Isoja muutoksia viime kauteen nähden kokenut JBA taisteli tuolloin Korisliiga-nousua mielivää LoKoKo Bisonsia vastaan mainiosti, mutta lopulta loimaalaiset nousivat voittoon parin kovan jenkkivahvistuksensa johdolla.



Viikko sitten torstaina JBA avasi voittotilinsä kauden toisessa ottelussa, kun tamperelainen Pyrintö Akatemia kaatui vierasparketilla niukasti 72-75.



– Nämä olivat sellaisia otteluita, joista saatiin työkalupakkiin tulevaisuutta ajatellen paljon. Nuorelle joukkueelle tällaiset matsit tarjoavat enemmän, kuin rallattelu voittoon tai turpiin saaminen 30 pisteellä, JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki tuumii.



Kahden ensimmäisen ottelun perusteella tilastoihin on kenties turha paneutua sen suuremmin, mutta ainakin 19-vuotias Henri Boyd on ilmoittautunut vastuunkantajaksi viime kauden päätteeksi muihin seuroihin siirtyneiden pelimiesten tilalle. Viime kaudella Boyd edusti HoNsUn A-poikia 19-vuotiaiden SM-sarjassa sekä Äänekosken Huiman miehiä 1B-divarissa. Nyt hän on pussittanut kahdessa 1A-divisioonan ottelussa keskimäärin 23 pistettä ja napsinut 6,5 levypalloa ottelua kohden.



Parhaiten tulitukea Boydille on antanut tänään 24-vuotissyntymäpäivää viettävä Timi Puittinen 15 pisteen keskiarvolla.



– Siinä on kaksi kaveria, jotka ovat viimeisen parin vuoden aikana tehneet paljon töitä niin fyysisesti kuin myös mentaalipuolella kokonaisvaltaisen urheilijuuden näkökulmasta. Toki muitakin nimiä ryhmästä voisi nostaa esiin, kuten Veeti Amegbedzi ja Tiitus Kuukkanen, jotka ovat nyt pelanneet uransa ensimmäiset minuutit tällä tasolla, Tupamäki kehuu.



– Kaiken kaikkiaan meillä on paljon pelaajia, jotka eivät tällä tasolla ole aiemmin vastuuseen tottuneet. Myös meidän valmentajien täytyy muistaa antaa heille aikaa ja tilaa kasvaa rooleissaan, Tupamäki muistuttaa.



Eikä JBA ole vielä päässyt edes pelaamaan läheskään parhaalla kokoonpanollaan. Aloitusviisikon pelaajista ovat sivussa olleet vammojen vuoksi Valtteri Leppänen ja Samuli Oja. Sentteri Jaakko Björk ja takamies Ville Lehtonen ovat niin ikään olleet kauden ensimmäiset ottelut sairastuvan puolella.

Pieni, mutta sitäkin aktiivisempi

Tällä kaudella JBA jatkaa luonnollisesti tiellä, jonka päämäärinä ovat nuorten pelaajien kehittäminen sekä opiskelun ja koripallon mahdollistaminen samanaikaisesti lahjakkuuksille. Joukkueen kokenein pelaaja on 26-vuotias Anton Kankaanpää. Keski-ikä JBA:n kokoonpanossa on 21,5-vuotta.



Iän lisäksi JBA:n joukkuetta ei ole pilattu myöskään pituudella. Pisin pelaaja on 201-senttinen sentteri Kalle Peltonen.



– Varsinkin, kun Björk (197 cm) on muutaman viikon sivussa loukkaantumisen vuoksi ja Peltosen kautta häiritsee armeija, niin heidän poissa ollessa lienemme sarjan pienin joukkue. Suurin osa meidän pelaajista on aiemmin urallaan pelannut rooleissa, joissa ei tarvitse kantaa huolta levypalloista. Se on yksi suurimmista kehittymisen paikoista meillä, että löydämme mentaliteetin levypallovastuun kantamiseksi, Tupamäki kuvailee.



– Onhan se selvää, että meidän suurimmat aseet löytyvät muualta kuin fyysisestä koosta. Pyrimme pitämään vauhtia ja olemaan aggressiivisia. Aktiivisuus on se, jolla voimme kompensoida kokoa, Tupamäki jatkaa.

Sunnuntaina vastassa kovin erilainen Porvoo

Tämän viikon sunnuntaina JBA pelaa kauden kolmannen ottelunsa, kun Jyväskylän Monitoimitalolle saapuu vieraaksi Porvoon Tarmo. Porvoolaiset ovat aloittaneet kauden kahdella suurinumeroisella tappiolla, joten JBA:n kotivoittojen tili saattaa Pyrintö-vierasmatsin kaltaisella esityksellä hyvinkin aueta.



– Tarmo on hyvin erilainen vastustaja, sillä he pelaavat luultavasti koko 40 minuuttia match-up paikkapuolustusta. Se on monelle meidän joukkueessa täysin uusi kokemus. Mutta olen aina sanonut, että on hienoa, kun sarjassa pelaa todella erilaisia joukkueita. Se kehittää osaltaan paljon, Tupamäki pohtii.



Tarmon kärkipelaajia ovat esimerkiksi Oscar Storgård, joka pelasi viime kesänä 18-vuotiaiden EM-kisoissa Suomen ikämaajoukkueessa sekä viime kaudella 1A-divisioonassa yli 20 pisteen ottelukeskiarvoon yltänyt 200-senttinen Otso Laakkonen.



Koripallon 1A-divisioonaa Jyväskylän Monitoimitalolla: JBA – Porvoon Tarmo sunnuntaina 21.10. klo 16:00.