Uusi konsepti saattaa pelastaa jyväskyläläisen pesäpallon tulevaisuuden: "Tällaista määrää pikkujunnuja ei ole ollut varmaan sitten 1980-luvun"

Vaikka tällä hetkellä Jyväskylässä on haasteita saada erityisesti tytöissä saada kokonaisia juniorijoukkueita kasaan, tulevaisuus on valoisa.

Kiri&Kirittäret Juniorit on kaksi vuotta pyörittänyt Pesisliikkari-nimistä ohjelmaa alle kouluikäisille. Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorien puheenjohtajan Matti Mäkisen mukaan konsepti on hyvä siksi, että kouluikäisiä nuoremmatkin voidaan nyt päästää lajin äärelle.

– Pesiskouluunkin tulee vähän kaikenikäisiä, niin sinne on vaarallistakin ottaa alle kouluikäisiä.

Pesisliikkarin sisältö ei ole varsinaisesti lajitaitojen opettamista, vaan kyseessä on enemmänkin liikuntaan aktivoimista ja pesäpalloon tutustuttamista. Mikä parasta, moni lapsista jatkaa myös juniorijoukkueisiin.

– Meillä on nyt pojissa G-junnuja aika paljon. Peurungassa oli pienpesisleiri, jonne saimme kaksi joukkueellista pelaajia meiltä. Liikkari poikii, mutta se on hidasta kasvatustyötä. Sieltä me kasvatamme juniorimääräämme, Mäkinen kertoo.

Nuorten pelaajien lisääminen on olennaista pelaajapolun varmistamiseksi ja joukkueiden kasaamiseksi. On luonnollista, että G-pojissa tai pesiskoulussa aloittavista lapsista osa lopettaa ajan mittaan.

– Kaikissa lajeissa ihan pienimmässä päässä määrän pitäisi olla aika iso. Se mahdollistaa sen, että kun tullaan 15–16-vuotiaiksi, silloin on vielä tarpeeksi lapsia mukana. Jos meillä on 50 lasta 7-vuotiaina, niistä 20 on valinnut 15-vuotiaana toisen lajin ja kymmenen ehkä lopettanut liikuntaharrastukset. Silloin meillä onkin enää 20 jäljellä, Mäkinen laskee.

– Emme pelkästään tähtää siihen, että saamme 3–4 Superpesis-pelaajaa jollakin aikaviiveellä. Iso tavoite on se, että kun nyt on noin 130 lisenssillä pelaavaa junioria, parin–kolmen vuoden päästä se luku alkaisi kakkosella.

Tänä kesänä Pesisliikkarin piirissä on ollut noin 60 koko ajan mukana ollutta ja kolmisenkymmentä sellaista, jotka ovat käyneet silloin tällöin.

– Suunta on kohtuullisen hyvä. 2010-luvun alkupuolella Jyväskylässä oltiin aika hyvässä tilassa. Pojat taistelivat kärkisijoista junioripuolella ja Kirikin sitkutteli. Silloin oli myös isommat määrät junioreita. Toisaalta olemme tällä toiminnalla katkaisseet hiipumisen ja saaneet juniorimäärää pieneen kasvuun, Mäkinen kertoo.

– Voin luvata, että meillä on viiden vuoden päästä enemmän junnuja kuin tällä hetkellä, jos emme sössi. Meillä on noin 260 lisenssin hankkinutta junioria, ja sarjoissa heistä pelaa noin 160. Tällaista määrää pikkujunnuja Jyväskylässä ei ole ollut varmaan sitten 1980-luvun. 300 junioria on ehkä jo ensi kesän tavoite. Kolmessa vuodessa olisimme kasvattaneet määrää 40 prosentilla, mikä olisi loistava määrä, Mäkinen ennakoi.

Kun määrä kasvaa, myös tulokset alkanevat näkyä. Valmennuksen laatu on ollut Mäkisen mukaan mainio.

– Siinä ei ole ongelmaa, ettemmekö pysty kasvattamaan huippujunioreita. Tänä vuonna C-tytöt ja viime vuonna D-pojat olivat SM-pronssilla. Ensi vuonna juuri se D-poikaikäluokka on C-pojissa, odotamme kohtuullisen hyvää menestystä.

Suuri yleisö kuitenkin toivoo, että myös huippulahjakkuuksia nousisi, esimerkiksi Kirittäriin. Pesäpalloliiton Keskimaan aluevastaavan Perttu Hautalan mukaan tavoitteen kanssa ei ole oikotietä.

– Siinä pitää olla kärsivällinen. Yksittäisiä omia kasvatteja tulee jatkossakin olemaan Kirittärissä, sellaisen kymmenen vuoden periodilla omia kasvatteja voi olla enemmänkin. Kokonaisuus on nyt tärkeämpää: pienten toiminta ja kilpapolku, hyvä valmennus ja akatemiatoiminta tukevat toisiaan. Sitä kautta omia kasvatteja tulee, Hautala sanoo.