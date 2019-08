Uusi päävalmentaja ei avannut SJK:n solmuja – maaliton putki jo neljän ottelun mittainen

Viime viikolla jalkapalloliigan SJK:n päävalmentajaksi hypännyt Brian Page ei saanut avattua seinäjokelaisten solmuja debyytissään, jossa Kerho isännöi RoPSia.

Ottelu päättyi 0–0, ja SJK jäi jo neljännessä ottelussa putkeen ilman maalia.

– Lopputulos on pettymys, mutta tämän päälle on hyvä rakentaa. Me dominoimme ensimmäistä puoliaikaa, vain maali jäi puuttumaan, Page kommentoi.

– Me haluamme olla jatkossa dominoiva joukkue pallon kanssa. Tänään olimme sitä monta kertaa.

Lähimpänä osumaa oli kotijoukkueen Moshtagh Yaghoubi, joka ampui pallon ulkosyrjällään RoPS-maalin ylärimaan tunnin pelin jälkeen. Denis Oliinyk sai yrittää toisella jaksolla maalintekoa rangaistuspotkusta, mutta RoPS-vahti Antonio Reguero selvitti tilanteen.

RoPSille tasuri tiesi sitä, ettei joukkue voi enää nousta yläloppusarjaan. SJK on edelleen kiinni viimeisessä yläloppusarjapaikassa.

– SJK:n valmentajavaihdos ei tuonut meille mitään yllätyksiä. Isossa kuvassa tämä tulos on hyvä, mutta totta kai harmittaa, ettemme saaneet voittoa, tuumasi RoPS-luotsi Pasi Tuutti.