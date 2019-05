Uusi seura tekee lauantaina ensiesiintymisen Hippoksen pesispyhätössä – Vauhdissa muun muassa Kiri-legenda Pasi Rajala

Laukaan Urheilijat, lyhemmin LU, hakee lauantaina avauspisteitään miesten Ykköspesiksessä, kun se pelaa kauden toisen ottelunsa ja samalla toisen kotiottelunsa. Ensimmäisen ottelunsa viikko sitten joukkue pelasi Laukaan keskuskentällä. Huomenna pelataan Hippoksella. Kolmen kotikentän kiertue jatkuu vielä toukokuun lopussa, kun pelataan Lievestuoreella.



Laukaan Urheilijat on tuore seura pesäpallokartalla. Se peri sarjapaikkansa Lievestuoreen Kisalta, joka viime kauden päätteeksi luopui edustusjoukkueensa toiminnasta. Kotikenttäkiertueella laukaalaiset haluavat korostaa keskisuomalaisuuttaan. Hippoksella pelaaminen, yhteensä kahdeksan ottelua runkosarjasta, on sikälikin loogista, että valtaosa ryhmän pelaajista asuu Jyväskylässä.



-Tosi kiva, että saadaan pesistä pelata vähän eri paikoissa. Hippoksellahan kuitenkin suurin osa kotipeleistä on. Ainakin kesän ajan kaikki meidän pelaajat, myös muualla opiskelevat, asuvat Jyväskylässä, tuumii LU:n pelinjohtaja ja pesäpallojaoston puheenjohtaja Matias Hänninen.



Viikko sitten pelatussa sarja-avauksessa LU jäi vielä pisteittä, eikä itse asiassa juoksujakaan syntynyt. Ulvilan Pesä-Veikot voitti tiukan väännön lukemilla 0-2 (0-2, 0-1).



– Avausottelu oli kaksijakoinen. Ulkopeli oli mallikasta. Sisäpelissä tuli isoja virheitä ja varmaankin oli myös yli-innokkuutta, Hänninen kommentoi.



Ensimmäisen ottelun nollista huolimatta Hänninen pitää joukkueensa sisäpeliosaamista kovana. Ymmärrettävästi, sillä löytyyhän joukkueesta esimerkiksi kokenut Pasi Rajala, nopea Ilkka Ylitalo ja kovalyöntinen Olli Kiiveri. Rajala pelasi Jyväskylän Kirissä 20 vuoden ajan tehtyään Superpesis-debyytin jo vuonna 1998. Ylitalolta löytyy Suomen mestaruuskin, Pattijoen riveistä 2008.



– Meiltä löytyy nopeutta ja kotiutusvoimaa paljon. Sisäpeliä on käyty tällä viikolla lisää läpi ja treenattu sen mukaan. Ulkopeliä ei tietenkään pidä unohtaa, vaikka se olikin avausottelussa jo yllättävänkin hyvää, Hänninen muistuttaa.



Lauantain otteluun Hippokselle LU saa vieraakseen Sotkamon Jymyn kakkosjoukkueen, joka omassa sarja-avauksessaan hävisi kuopiolaiselle Puijon Pesikselle kotiutuslyöntikilpailun päätteeksi. Ottelun molemmat jaksot ja supervuoropari olivat päättyneet tasalukemiin.



– Sotkamossa on se oma juttunsa, miten he pelaavat. Sieltä tulee nopea ja nuori joukkue. He pelaavat tätä ykkössarjaa pääosin A- ja B-juniori-ikäisillä, Hänninen tietää.



– Tasaista peliä odotan joka tapauksessa, kuten tässä alkukaudesta kaikista peleistä.



Miesten Ykköspesistä Hippoksella: Laukaan Urheilijat – Sotkamon Jymy 2 pelataan lauantaina 18. toukokuuta klo 16:00.