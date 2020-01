Välähdys takaisin voittojen tielle Tampereen Toto75:ssä

Välähdys sijoittui viikko sitten kolmanneksi, mutta Tampereen Toto75:ssä se palasi voittajaksi alkulaukasta huolimatta. Mika Forss ohjasti Ville Korjuksen valmentamaa menestysoritta.

– Otin auton takana kiinni, jolloin Välähdys rupesi puistelemaan vastaan. Mulla oli eri ajatus kuin sillä, tokaisi Mika Forss.

– En ollut missään vaiheessa huolissani, ja ori tuli kyllä hyvällä tyylillä. Pikkuisen kun saisi äijään malttia, niin kuskikin pääsisi helpommalla, kommentoi Forss, joka on jonkin aikaa asunut ja kilpaillut Ruotsissa mutta oli käymässä kotiseudulla.

Lämminveristen ykkössarjan voittajaa Shadow Of Brisbanea ohjasti valmentaja Harri Koivusen poika Olli. Hän sai yhdeksänvuotiaan ruunan kanssa paikan toisesta parista ulkoa, mistä valjakko ratkaisi varmasti loppusuoralla. Ennakkosuosikki T.Rex ei alussa päässyt Celebrity Lanen ohi keulaan ja meni sen taakse. Lopussa ei tullut kiritilaa, ja T.Rex joutui tyytymään kolmanteen sijaan.

– Etukäteen ajattelin, että lähdetään rauhassa liikkeelle. Nurmosen Iikalle ei T.Rexin rattailla jäänyt oikein muuta vaihtoehtoa kuin ajaa johtavan takana. Innostuin, että nyt meni juoksu nappiin meidän kannalta. T.Rexiä vastaan Shadow Of Brisbane on melkein joka viikko juossut ja on mahtavaa, kun Brisbane sai välillä voittaa, iloitsi Olli Koivunen.

T.Rexin tappion vastapainoksi Iikka Nurmonen voitti kahdesti Toto75:ssä. Hän kiritti Matias Salon tallin Bring Me Brodden takajoukosta selvään voittoon. Seuraavassa lähdössä hän yllätti Sunbeamin rattailla, ja se on T.Rexin tallikaveri Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksessa. Teemu Okkolinin Jetsu voitti jännittävän kiritaiston.

Ari Moilanen ajoi Toto75:n avauskohteessa Leo Mönttisen valmentaman tamma Ice Winen ylivoimavoittoon. Kimmo Aholan Thai Profit oli väkivahva johtavan rinnalta Santtu Raitalan ajamana. Raitala oli ehdolla vuoden ohjastajaksi myöhemmin illalla Tampereella järjestettävässä ravigaalassa.