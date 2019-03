Välieriin hiihtänyt Mäki vankisti asemiaan Suomen sprinttiykkösenä

Joni Mäki hiihti kolmannen kerran tällä kaudella välieriin maastohiihdon maailmancupin sprintissä. Mäki oli Norjan Drammenissa kymmenes, kuten oli alkukaudesta Lillehammerissa ja Davosissa.

Mäki, 24, testasi pudotushiihdoissa vauhtiaan maailman kärkimiehiä vastaan ja asetti itsensä samaan erään muun muassa maailmancupia johtavan Johannes Hösflot Kläbon kanssa.

– Aika nopeasti tajusin, että loppusuoralla minulla ei ole mitään mahdollisuuksia näitä kavereita vastaan. Vauhdinpito oli ainoa vaihtoehto, aikavertailusta välieriin edennyt Mäki kertoi Hiihtoliiton äänitteessä.

Maajoukkuetulokas Mäki on ollut tällä kaudella Suomen paras sprinttihiihtäjä. Helmikuussa hän oli 13:s Seefeldin MM-sprintissä.

– Tästä on hyvä jatkaa vähän mieluisammalle matkalle, Mäki ennakoi Falunissa lauantaina hiihdettävää vapaan hiihtotavan sprinttiä. Drammenissa edettiin perinteisellä.

Matkan MM-voittaja Kläbo hallitsi miesten 1,2 kilometrin kisaa aika-ajosta finaaliin. Maailmancupissa hänen kovin uhkaajansa on tiistaina 13:nneksi päätynyt Venäjän Aleksandr Bolshunov. Kaksikon ero on 31 pistettä.

Pärmäkoski taistelee väsyneenä

Naisten sprintissä Laura Mononen ja Krista Pärmäkoski pääsivät vaivoin aika-ajosta jatkoon, ja kummankin tie katkesi ensimmäisessä erävaiheessa.

Pärmäkoski myönsi, että sunnuntaina Oslossa hiihdetty 30 kilometrin kisa painoi.

– Olen tosi väsynyt. Taistelen siitä, että jaksan hiihtää vielä muutamat jäljellä olevat kisat hyvin, 20. sijalle päätynyt Pärmäkoski sanoi.

Hän on cupin kokonaiskilpailussa kolmantena, kun hiihtämättä on kaksi kisaa Ruotsin Falunissa ja kolme matkaa Kanadan Quebecin finaalikiertueella. Pärmäkosken johto neljäntenä olevaan Therese Johaugiin on 108 pistettä.

Drammenin ykkönen, matkan MM-voittaja Maiken Caspersen Falla taistelee Ruotsin Stina Nilssonin kanssa sprintticupin ykkössijasta. Kokonaiskilpailussa Norjan Ingvild Flugstad Östbergillä on kahden pisteen etumatka Venäjän Natalia Neprjajevaan, joka oli tiistaina kolmas.