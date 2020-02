Välimäki golfasi nopeimman suomalaissijoituksen kärkikymmenikköön Euroopan-kiertueella

Suomalaisgolfari Sami Välimäki on sijoittumassa kymmenen parhaan joukkoon miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Australiassa. Golfpiste-sivuston mukaan kyseessä on nopein suomalaisen saavuttama sijoitus kärkikymmenikköön sen jälkeen, kun ura Euroopan-kiertueella on alkanut.

Kilpailun viimeisen kierroksen ollessa vielä kesken, Välimäki on jaetulla seitsemännellä sijalla. Se myös jäänee hänen lopulliseksi sijoituksekseen.

– Tänään oli tosi hyvää lyömistä ja rauhallista tekemistä. Hyvä että sain loppuun pari birkkua, Välimäki iloitsi.

Välimäelle kilpailu on vasta viides Euroopan-kiertueella. Hän käytti neljään kierrokseen 277 lyöntiä ja teki tuloksen 11 alle parin. Australian Min Woo Lee (19 alle parin) voittaa kilpailun.