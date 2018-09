VPS aiheutti kotitappion jalkapalloliigan jumbolle

Vaasan Palloseura on voittanut vieraskentällä PS Kemin 2–0 miesten jalkapalloliigassa. PS Kemi jatkaa sarjan viimeisenä. Sen ero karsijan paikalla olevaan Turun Palloseuraan on yhä seitsemän pistettä, ja lisäksi PS Kemillä on ottelu enemmän pelattuna.

VPS on sarjassa kuudentena.

Liigassa pelataan tänään vielä ottelut Ilves–Inter ja KuPS–Honka.