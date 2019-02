VaLePa voitti niukasti hyvin taistelleen Akaa-Volleyn – "Toivottavasti päättäjät heräävät tässä ikuisuusasiassa"

VaLePa sai lauantaina tehdä täyden päivätyön kotihallissaan Sastamalassa ennen kuin Akaa-Volley kaatui 3–2 lentopallon Mestaruusliigassa. Urpo Sivula oli 23 pisteellä VaLePan tehokkain, Akaan tehokkain Joni Mikkonen kokosi 24 pistettä.

VaLePa teki peräti 21 syöttövirhettä ja oma vastaanotto oli myös huonoa, hyviä nostoja oli vain 32 prosenttia. Vastapainoksi hyökkäystehot olivat kovalla 63 prosentin tasolla.

– Voitto tuli ja se on tärkein asia, mutta kyllä näissä kahdessa syöttötilastossa näkyi pelaajien väsymys. Toivottavasti päättäjät heräävät tässä ikuisuusasiassa, ettei tulevaisuudessa pelattaisi näin paljon liigaotteluita, sanoi VaLePan apuvalmentaja Janne Kangaskokko.

Akaa-Volley on peräti 12 kertaa pelannut viisieräisen ottelun, mutta tappioita niistä on jo 10. Toiseksi eniten viisieräisiä on Raision Loimulla, 10. Voittoja ja tappioita on yhtä paljon.

Savo Volley kukisti Tiikerit Kiuruvedellä

Liigakolmonen Savo Volley voitti Kokkolan Tiikerit 3–1 Kiuruvedellä. Savo Volley pelaa kotiotteluitaan yhdeksässä eri hallissa.

– Yhdeksäs halli korkattiin, kymmenettä ei tule. On pelattu eri puolilla erilaisissa halleissa, sanoi Savon päävalmentaja Jukka Tuovinen.

Andrus Raadik oli 18 pisteellä tehokkain, toisessa erässä tilanteessa 16–19 Miro Määttäsen tilalle tullut toinen yleispelaaja Antti Siltala kokosi 16 pistettä.

– Hävisimme toisen erän, koska syöttövirheitä tuli aivan liikaa. Muuten syöttö toimi ja saimme Tiikereiden yleispelaajien tehoja alemmas, Tuovinen lisäsi.

Olli-Pekka Ojansivu iski hyvillä tehoilla 13 pistettä pelaamissaan kahdessa erässä.

– Säästelimme häntä varotoimenpiteenä, ettei nilkka rasitu liikaa, Tuovinen sanoi.

Niklas Seppänen oli 13 pisteellä vieraiden paras, mutta kaikkien laitapelaajien hyökkäystehot jäivät 40 prosentin alapuolelle.

Etta vankisti nelossijaansa

Oulun Etta kaatoi Perungan Pojat 3-1. Lasse Jylhä oli passarina, kun Niko Haapakoski oli sisarensa häissä.

Etta oli toista erää tappiolla 12–17, mutta nousi erävoittoon paljolti Ville Kaksosen hyvän kaksi ässää tuoneen syöttövuoron takia. PerPo johti erää myöhemmin 23–19, mutta sortui virheisiin.

Voitto kolmessa erässä oli lähellä, sillä Etta johti sitä 19–17. Erän lopulla ottelussa 16 pistettä kasannut Janne Marttila oli tehokas, mutta neljännen erän PerPo hävisi selvästi.

Päävalmentaja Olli Kuoksa oli tyytyväinen voitosta ja etenkin PerPon tehokkaimman pistemiehen Peetu Mäkisen pitämisestä yhdeksässä pisteessä.

– Piti valita pyrimmekö syötöllä saamaan pelistä pois Mäkisen vai Marttilan. Olimme parempia kaikissa asioissa, Kuoksa sanoi.

Joonas Jokela teki Ettalle 21 ja Antti Ronkainen 15 pistettä.