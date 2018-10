VaLePan tappioton tili säilyi lentopalloliigassa – Hurrikaanille kauden ensimmäinen häviö

Vammalan Lentopallo kaatoi lauantaina Hurrikaani-Loimaan 3–2 Tampereen uudessa hallissa ja säilytti tappiottoman tilinsä lentopallon miesten Mestaruusliigassa.

– Odotin vaikeaa ottelua, sillä Hurrikaani on harjoitellut kauemmin yhdessä kuin me. Hyvä vaihtopenkkimme toi meille energiaa, ja vaikka peli oli aaltoilua, niin tästä on hyvä lähteä maanantaina Istanbuliin (Mestarien liigan peliin), sanoi VaLePan päävalmentaja Radovan Gacic.

Tappio oli Hurrikaanille kauden ensimmäinen. Päävalmentaja Jussi Heino näki ottelussa silti paljon hyviä puolia.

– Meillä oli hyviä rotaatioita ja saimme pisteputkia. Hallikin oli aivan loistava, korkeutta on sen verran, ettei pallo osu kattoon ihan helposti, Heino sanoi.

VaLePa oli hyvin tasainen, kuusi pelaajaa teki 10–12 pistettä. Antti Ropponen oli 19 pisteellä vieraiden tehokkain.

– Saimme tänään hyvää harjoitusta ensi keskiviikon peliin. Peli oli viihdyttävä, kovaa taistelua, sanoi VaLePan passari Mikko Esko.

Etta sai apinan pois selästä

Oulun Etta otti kauden ensimmäisen voittonsa, kun Akaa-Volley kaatui 3–1. Antti Ronkainen oli tehokkain 19 pisteellä, ja kovalla teholla keskeltä iskenyt Markus Väisänen tuki 13 pisteellä.

– Saimme apinan pois selästä. Hyökkäyspelin tehot alkavat löytyä. Keskipelaajat olivat tänään hyviä, sanoi Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa.

Joni Mikkonen oli 17 pisteellä Akaan tehokkain. Ensimmäisen ottelunsa joukkueessa pelannut maajoukkueen keskitorjuja Sauli Sinkkonen pelasi vain osan ottelusta ja kokosi viisi pistettä.

– Kohtaamme sunnuntaina Savo Volleyn Pielavedellä ja vaihtelimme senkin takia miehiä. Kehitetään peliä ajatellen kevättä, näillä tuloksilla ei vielä suurta merkitystä ole, Kuoksa lisäsi.