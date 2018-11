Vaajakosken Illusion haluaa vahvistaa voimistelijoiden minä-kuvaa: "Tytöt ovat joskus hyvin kriittisiä itseään kohtaan"

Joukkuevoimistelussa on kuoppansa, kuten monessa urheilulajissa.

Ilta-Sanomissa ja Urheilulehdessä perataan laajasti Tampereen Voimistelijoiden huippuryhmän Minettien ongelmia. Lehtien mukaan joukkueessa esiintyi valmennuksellista nöyryyttämistä ja urheilijoiden syömishäiriötapauksia.

Vaajakosken Illusionissa tiedostetaan lajin haasteet.

– Kyseessä on arvostelulaji. Kun tähdätään huipulle, esteettisyys on merkittävässä asemassa. Se saattaa aiheuttaa ulkonäköpaineita voimistelijoille, Illusionin toiminnanjohtaja Metti Pelkonen sanoo.

– Lajissa arvostelu perustuu kritiikkiin eli tuomareiden miinuspisteisiin. Siksi tytöt ovat hyvin kriittisiä itseään kohtaan.

Illusion on pysynyt hereillä.

– Pyrimme vahvistamaan voimistelijoiden minä-kuvaa, Pelkonen kertoo.

– Olemme myös järjestäneet urheilijoille ja vanhemmille terve urheilija -luentoja, joissa tähdennetään oikean ravinnon merkitystä, Pelkonen kertoo.

Seura edellyttää valmentajilta ammattitaitoa nuorten käsittelyssä.

– Tietenkin hekin ovat vain ihmisiä, Pelkonen muistuttaa.

– Me näemme, että tärkeintä on hyvä urheilija-valmentaja -suhde. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, että voimistelijoiden perheet ovat avoimesti mukana toiminnassa.

Illusionin valmentaja Juuli Avikainen hämmästelee Tampereen tapahtumia.

– Luin jutun, hurjalta kuulostaa, hän toteaa.

– Illusionissa en ole törmännyt vastaavanlaisiin ilmiöihin. Olemme pitäneet mukana myös henkistä valmennusta ja pyrimme kaiken aikaa urheilevan ihmisen kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen.