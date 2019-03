Vaajakosken Terän suunnistajat levisivät ympäri Suomen, kun taustavoimat väsyivät – "Jos seura ei pysty tarjoamaan laadukasta toimintaa, on urheilijan parempi vaihtaa seuraa"

Kesästä 2005 asti Jukolan viestin kärkikamppailuissa nähty Vaajakosken Terä ei ensi kesänä suunnistuksen suurviestin voitosta tappele.

Seuran ykkössuunnistajat jättävät seuran sinivalkoiset värit ja edustavat jatkossa eri seuroja ympäri Suomen. Esimerkiksi Toni Saari kilpailee tulevalla kaudella Paimion Rastin väreissä, Juha Sorvisto Lahden Suunnistajissa ja tshekkiläinen Pavel Kubat Kalevan Rastissa.

Joukkopako kuulostaa dramaattiselta, mutta mitään peruuttamatonta Terässä ei ole tapahtunut.

– Lyödään homma hetkeksi huiliin. Tai toimintahan jatkuu, mutta hieman toisella tavalla eli ollaan nyt tällainen ikämiesseura, Terässä monessa roolissa niin aktiivisuunnistajana kuin ”toppatakkimiehenä” mukana ollut Petri Saari kertoi.

Urheilijoiden siirtojen takana ei ole raha, sillä Terän taloustilanne on kohtalaisen hyvä.

– Eihän meillä tietysti liikaa rahaa ole, mutta monta vuotta rahatilanne on ollut parempi kuin joskus aiemmin, jolloin kauteen tarvittava raha piti tehdä talven aikana, Saari mainitsi.

Rahan sijasta Terässä puutetta on tekijöistä.

– Vetäjät meillä nyt loppuivat. Urheilijat joutuivat järjestämään paljon asioita itse. Jos ei seura pysty tarjoamaan laadukasta toimintaa, silloin urheilijan on parempi vaihtaa seuraa. Seurat pitää olla urheilijoita varten eikä urheilijat seuroja varten, Saari muistutti.

Käytännössä kyse on siis siitä, että Terän taustaporukka on ollut liian pieni. Treenien ja leirien järjestäminen, kisamatkojen organisointi ja niillä huoltajana oleminen on ollut muutaman henkilön harteilla. Heidän voimat ovat nyt loppuneet.

– Ja me kaikki ollaan oltu samaan aikaan kiireisissä töissä ja esimerkiksi itselläni työ on aika stressaavaakin. Tällaiseen pitäisi olla sellaisia puolieläkeläisiä, Saari korosti.

Puolieläkeläisten vaihtoehto olisivat tietysti ammattilaiset, mutta suunnistuksessa ammattivalmentaminen on vielä lapsenkengissä, ja useimmissa seuroissa toimintaa pyöritetään aika lailla talkoilla.

– Nyt tulee tarpeeseen vetää henkeä, mutta eihän sitä tiedä, jos jossain vaiheessa yritetään taas uudestaan koota huippusuunnistusryhmää, Saari totesi.

Pelkkä ikämiesseura Terä ei ensi kesänäkään ole, sillä seuraan jäänee yksittäisiä hyvässä kehitysiässä olevia suunnistaja. Heidän tavoitteensa ovat henkilökohtaisissa kisoissa.

– Viesteissä menestymisen mahdollisuutta Terässä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, Saari tunnusti.

Terän joukkopako on siis melko luonnollinen, mutta se jättää melkoisen loven koko Keski-Suomen huippusuunnistukseen. Tilanne on siinä mielessä huolestuttava, että nouseville nuorille lupauksille ei maakunnassa nyt ole oikein sopivaa aikuisten huippusuunnistukseen panostavaa seuraa. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että lupaukset vaihtavat pois Keski-Suomesta. Näin teki esimerkiksi viime kesän nuorten MM-mitalisti Otto Kaario, joka siirtyi ensi kaudeksi Suunta Jyväskylästä Helsingin Suunnistajien riveihin.

– Eihän huippusuunnistukseen panostavan seuran puuttuminen hyvä asia tietenkään ole. Viime vuosina Terä on kuitenkin ollut nuorelle suunnistajalle seura, johon on voinut lähteä ottamaan uutta kehitysaskelta. Mutta toisaalta monissa seuroissa tehdään yhä hyvää työtä suunnistuksen eteen, Saari muistutti.

Suunta Jyväskylä (S-JKL) ja Jämsän Retki-Veikot ovat toistaiseksi profiloituneet juniorisuunnistusseuroiksi, ja erityisesti Jämsässä on kasvamassa huippuluokan lupauksia. Suunta Jyväskylä on pyörittänyt laadukasta lasten suunnistustoimintaa jo vuosikausia, ja seuralla on kiinnostusta myös huippusuunnistusta kohtaan.

– Panostamme jatkossa yhä enemmän etenkin naisten huippusuunnistustoimintaan. Ensi kesänä ryhmä on käytännössä sama kuin viime kesänäkin, mutta he ovat nuorina suunnistajina taas yhtä vuotta parempia, S-JKL:n puheenjohtaja Matti Alonen mietti.

Suunnan naisten ryhmän ykkösnimi on Veera Klemettinen, joka toissa kesänä niiasi nuorten MM-kisoista kaksi mitalia. Seurassa on viritelmiä myös ulkomaalaisten suuntaan omista kasvateista koostuvan ryhmän vahvistamiseksi.

– Taloudellisestikin pystymme panostamaan ryhmään aika vahvasti, Alonen mainitsi.